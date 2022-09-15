В Финляндии арестовали активы депортированных россиян на €189 млн

Об этом сообщает финский телеканал MTV Uutiset.

По данным Службы судебных приставов, аресты касаются нескольких десятков организаций, включенных в список санкций ЕС. В настоящее время действует двести разных видов временной или постоянной конфискации.

"Расследования судебных приставов продвигались и будут продолжаться. Эта задача является долгосрочной и сложной. Кроме того, в список санкций ЕС внесены новые фигуранты", - пояснил специалист по взаимодействию Аки Виртанен из Службы взыскания.

В список конфискованного имущества входит большое количество нематериальных активов, таких как дебиторская задолженность, акции и средства на счетах.

Также были конфискованы целые объекты недвижимости, разнообразное промышленное сырье и транспортные средства.

Ссылаясь на положение о конфиденциальности, власти не раскрывают подробности отдельных арестов или относительно лиц, у которых было изъято имущество.

В начале лета было подсчитано, что Финляндия наложила арест на российскую собственность на сумму около 80 миллионов евро. Таким образом, за лето сумма увеличилась более чем вдвое.

1 сентября таможня Финляндии подтвердила, что в соответствии с санкциями ЕС против России конфискует евро у возвращающихся домой российских туристов. Наличные деньги конфисковывают на основании санкций, введенных ЕС еще в марте в отношении России из-за войны в Украине.

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