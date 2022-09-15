В Финляндии арестовали активы депортированных россиян на €189 млн
Власть Финляндии наложила арест на активы попавших под санкции россиян на сумму около 189 миллионов евро
Об этом сообщает финский телеканал MTV Uutiset.
По данным Службы судебных приставов, аресты касаются нескольких десятков организаций, включенных в список санкций ЕС. В настоящее время действует двести разных видов временной или постоянной конфискации.
"Расследования судебных приставов продвигались и будут продолжаться. Эта задача является долгосрочной и сложной. Кроме того, в список санкций ЕС внесены новые фигуранты", - пояснил специалист по взаимодействию Аки Виртанен из Службы взыскания.
В список конфискованного имущества входит большое количество нематериальных активов, таких как дебиторская задолженность, акции и средства на счетах.
Также были конфискованы целые объекты недвижимости, разнообразное промышленное сырье и транспортные средства.
Ссылаясь на положение о конфиденциальности, власти не раскрывают подробности отдельных арестов или относительно лиц, у которых было изъято имущество.
В начале лета было подсчитано, что Финляндия наложила арест на российскую собственность на сумму около 80 миллионов евро. Таким образом, за лето сумма увеличилась более чем вдвое.
- 1 сентября таможня Финляндии подтвердила, что в соответствии с санкциями ЕС против России конфискует евро у возвращающихся домой российских туристов. Наличные деньги конфисковывают на основании санкций, введенных ЕС еще в марте в отношении России из-за войны в Украине.
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