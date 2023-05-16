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В финансировании ОПЗЖ нашли признаки уголовного преступления

16 мая, 2023 вторник
11:43
Криминал

Национальное агентство по предотвращению коррупции, осуществляя государственный контроль соблюдения установленных законом ограничений по финансированию политической партии "Оппозиционная платформа – При жизни", установило признаки нарушений законодательства

Об этом сообщили 16 мая, во вторник, на сайте агентства.

"Да, на счет партии были осуществлены денежные взносы пятью физическими лицами на общую сумму 3 591 550 грн. В то же время НАПК установило, что суммы начисленного дохода этих лиц не соответствуют общей сумме взносов, предоставленных в поддержку этой политсилы. Эти обстоятельства могут свидетельствовать о то, что средства в поддержку ОПЗЖ вносились анонимными лицами с привлечением других физических лиц и использованием их личных персональных данных. Следовательно, свидетельствуют о признаках совершения уголовного проступка", - говорится в сообщении.

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Учитывая это, НАПК направило обоснованное заключение в Национальную полицию с просьбой внести сведения в Единый государственный реестр досудебных расследований относительно уголовного проступка и начать досудебное расследование.

Справка

Как сообщалось, 15 сентября 2022 года Кассационный админисуд в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу пророссийской политической партии "Оппозиционная платформа – При жизни" и таким образом окончательно запретил ее деятельность в нашей стране.

Решение о запрещении функционирования ОПЗЖ было принято на основании указа Президента и решения СНБО. Они были основаны на доказательствах деструктивной деятельности партии, собранных в рамках реагирования СБУ на угрозы национальной безопасности. Речь, прежде всего, идет о демонстративной поддержке и популяризации агрессивной антиукраинской политики РФ, как на уровне руководства, так и рядовых ее членов.

Как сообщалось, отечественное законодательство не допускает взносов в поддержку политических партий анонимными лицами или лицами под псевдонимом. Уже три года в Украине приостановлена обязанность партий подавать отчеты об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера и год, как НАПК не имеет возможности их проверять. Однако в апреле НАПК возобновило применение механизма государственного контроля за финансами политических партий. Это один из инструментов, который использовался во время комплексной проверки, пока приостановлены из-за военного положения.

  • 12 апреля сообщалось, что в суд направили дело против депутата от запрещенной политической партии "Оппозиционная платформа - При жизни", который указал врагу путь на Изюм Харьковской области.
Экономика
НАПК
ОПЗЖ
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