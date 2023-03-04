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В финал конкурса на должность директора НАБУ прошли три претендента

4 мартa, 2023 суббота
21:35
Общество

В субботу, 4 марта, комиссия НАБУ отобрала трех кандидатов для подачи Кабинету Министров Украины

Об этом сообщили в facebook .

"Сегодня, 4 марта 2023 года, комиссия по проведению конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины через открытое голосование определила трех кандидатов, которые отвечают требованиям и имеют лучший профессиональный опыт, знания и качества для выполнения служебных обязанностей директора НАБУ, для представления Кабинету Министров Украины", - говорится в сообщении.

Ими стали:

  1. Гупяк Сергей
  2. Кривонос Семен
  3. Осипчук Роман

Также отмечается, что задачей комиссии было оценить добропорядочность, профессиональный опыт, знания и качества кандидатов с целью определения трех финалистов; обеспечить прозрачный и справедливый подход к отбору нового директора НАБУ и служить независимым арбитром для участников конкурса.

В частности, добавляется, что комиссия учла опыт проведения предыдущих конкурсов на руководящие должности в органы государственной власти и объединила этапы конкурса с требованиями, предусмотренными законом Украины о НАБУ.

Отмечается, что на первом этапе сбора документов было получено 78 пакетов документов, проработаны на соответствие требованиям конкурса и допущено к следующему этапу 74 кандидата.

Второй этап тестирования состоял из серии тестов: тестирование на знание законодательства, тестирование на общие способности и навыки, оценка личностных компетенций и выполнение практического задания.

По результатам всех тестирований и практических задач на третьем этапе остался 21 кандидат. Финальный этап собеседований предполагал собеседование на добродетель и собеседование на профессиональную компетентность.

Справка

Семен Кривонос возглавляет Госинспекцию архитектуры и градостроительства.

Сергей Гупяк работает в управлении Госбюро по расследованиям в Хмельницкой области.

Роман Осипчук руководит Управлением внутреннего контроля НАБУ.

  • 22 декабря сообщалось , что директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) будет назначен до конца марта 2023 года после проведения открытого конкурса.
Украина
НАБУ
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