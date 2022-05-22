Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме.

"Вчера из Мариуполя в фильтрационный лагерь в Безымянное депортированы 313 человек, в том числе 55 детей", - подчеркнул он.

Из фильтрационного пункта в Никольском в Россию вывезли 70 человек, в том числе 12 детей. Из Безымянного депортировали 175 украинцев, 17 из них – дети.

"Депортация набирает обороты. Фиксируем прямую депортацию из Никольского в Россию, чего раньше не происходило. Считаем, что это связано с фактическим закрытием пути для эвакуации в сторону Запорожья", - заметил Петр Андрющенко.

21 мая советник мэра Мариуполя показал, как оккупанты депортируют горожан в РФ.

Оккупанты депортировали в Россию 1,3 млн человек, из них более 230 тыс. детей.

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