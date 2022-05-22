В фильтрационных лагерях вблизи Мариуполя рашисты удерживают десятки детей
Оккупанты 21 мая депортировали из Мариуполя в фильтрационный лагерь 313 человек, 55 из них - дети
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме.
"Вчера из Мариуполя в фильтрационный лагерь в Безымянное депортированы 313 человек, в том числе 55 детей", - подчеркнул он.
Из фильтрационного пункта в Никольском в Россию вывезли 70 человек, в том числе 12 детей. Из Безымянного депортировали 175 украинцев, 17 из них – дети.
"Депортация набирает обороты. Фиксируем прямую депортацию из Никольского в Россию, чего раньше не происходило. Считаем, что это связано с фактическим закрытием пути для эвакуации в сторону Запорожья", - заметил Петр Андрющенко.
- 21 мая советник мэра Мариуполя показал, как оккупанты депортируют горожан в РФ.
- Оккупанты депортировали в Россию 1,3 млн человек, из них более 230 тыс. детей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.24
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 33.9
- Актуальное
- Важное