Об этом информирует в телеграмме Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Их количество выросло вдвое только за последние две недели. Ни один удерживаемый в лагерях не вернулся. Мужчины находятся в ужасных условиях, спят на полу, в духоте и антисанитарии, подвергаются пыткам и издевательствам", – пишет Людмила Денисова.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека добавляет, что по заявлению врага – в июле-августе мужчин из лагерей мобилизуют в вооруженные формирования ОРДО.

"Для этого наших граждан принуждают к написанию заявлений о получении гражданства самопровозглашенной псевдореспублики или России".

Захват и истязание заложников является актом терроризма в соответствии с Конвенцией Совета Европы о предупреждении терроризма и военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского статута Международного уголовного суда", – добавляет Уполномоченная.

По состоянию на 21 мая оккупанты принудительно депортировали уже 1 377 925 человек, которых перед этим заставили пройти "фильтрационные лагеря".

20 мая из Мариуполя за сутки в фильтрационные лагеря вывезли более 400 человек, 46 из них – дети.

17 мая из Мариуполя в фильтрационный лагерь россияне вывезли 539 человек, в том числе 55 детей. Людей готовят к депортации.

4 мая было зафиксировано местонахождение 300 депортированных мариупольцев, которых кафиры принудительно вывезли на территорию РФ.

Недавно советник мэра Мариуполя показал, как оккупанты депортируют горожан в РФ.