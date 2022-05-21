В фильтрационных лагерях на Донетчине находятся почти 4 тысячи мужчин, - Денисова
Российские оккупанты вывозят мужчин с временно оккупированных территорий в "фильтрационные лагеря". Ежедневно темпы растут, только в Безымянном и Казачьем Новоазовского района Донецкой области находятся около 4 тысяч человек
Об этом информирует в телеграмме Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
"Их количество выросло вдвое только за последние две недели. Ни один удерживаемый в лагерях не вернулся. Мужчины находятся в ужасных условиях, спят на полу, в духоте и антисанитарии, подвергаются пыткам и издевательствам", – пишет Людмила Денисова.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека добавляет, что по заявлению врага – в июле-августе мужчин из лагерей мобилизуют в вооруженные формирования ОРДО.
"Для этого наших граждан принуждают к написанию заявлений о получении гражданства самопровозглашенной псевдореспублики или России".
Захват и истязание заложников является актом терроризма в соответствии с Конвенцией Совета Европы о предупреждении терроризма и военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского статута Международного уголовного суда", – добавляет Уполномоченная.
- По состоянию на 21 мая оккупанты принудительно депортировали уже 1 377 925 человек, которых перед этим заставили пройти "фильтрационные лагеря".
- 20 мая из Мариуполя за сутки в фильтрационные лагеря вывезли более 400 человек, 46 из них – дети.
- 17 мая из Мариуполя в фильтрационный лагерь россияне вывезли 539 человек, в том числе 55 детей. Людей готовят к депортации.
- 4 мая было зафиксировано местонахождение 300 депортированных мариупольцев, которых кафиры принудительно вывезли на территорию РФ.
- Недавно советник мэра Мариуполя показал, как оккупанты депортируют горожан в РФ.
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