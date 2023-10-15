"В фильме "Церковь без креста" мы расскажем о сегодняшней преступной деятельности русской церкви в Украине", - Княжицкий
Народный депутат Николай Княжицкий на международном форуме Via Carpatia рассказал о фильме "Церковь без креста", призывающем принять Закон 8221 о запрете московской церкви
"Это действительно политический фильм, который защищает не ту или иную партию, а мои взгляды и мой Закон 8221, который подписали представители большинства политических сил, за исключением бывших ОПЗЖ. В частности, Закон поддержали "Европейская Солидарность", "Слуга Народа", "За будущее", "Доверие", "Батькивщина"", - сообщил Княжицкий в эфире телеканала "Еспресо".
Кроме того, что этот фильм призывает принять Закон, он очень интересен. Фильм будет представлен сегодня во Франковском кинотеатре "Люмьер" в 15:30, а уже в 18:00 его можно будет посмотреть на ютуб-канале Николая Княжицкого.
Мы надеемся, что вы захотите посмотреть этот фильм, он очень интересен и чрезвычайно эмоционален. Мы побывали в разных уголках Украины от Запада до Востока.Мы снимали людей, которые запрещали первые церкви, матерей погибших воинов, которые боролись за украинскую церковь", - добавил нардеп.
В фильме будут задействованы общины, перешедшие в украинскую церковь. Это не только об истории, но и о сегодняшней преступной деятельности русской церкви в Украине.
"Думаю, вам будет интересно и уверен, что вы станете нашими союзниками для принятия Закона 8221", - резюмировал Николай Княжицкий.
- 14-15 октября в Ивано-Франковске проходит Шестой международный художественно-интеллектуальный форум Via Carpatia: "Будущее традиции: украинское в глобальном мире".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.35 Покупка 37.35Продажа 38.09
- EUR Покупка 39.61Продажа 40.68
- Актуальное
- Важное