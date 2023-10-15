"В фильме "Церковь без креста" мы расскажем о сегодняшней преступной деятельности русской церкви в Украине", - Княжицкий

"Это действительно политический фильм, который защищает не ту или иную партию, а мои взгляды и мой Закон 8221, который подписали представители большинства политических сил, за исключением бывших ОПЗЖ. В частности, Закон поддержали "Европейская Солидарность", "Слуга Народа", "За будущее", "Доверие", "Батькивщина"", - сообщил Княжицкий в эфире телеканала "Еспресо".

Кроме того, что этот фильм призывает принять Закон, он очень интересен. Фильм будет представлен сегодня во Франковском кинотеатре "Люмьер" в 15:30, а уже в 18:00 его можно будет посмотреть на ютуб-канале Николая Княжицкого.

Мы надеемся, что вы захотите посмотреть этот фильм, он очень интересен и чрезвычайно эмоционален. Мы побывали в разных уголках Украины от Запада до Востока.Мы снимали людей, которые запрещали первые церкви, матерей погибших воинов, которые боролись за украинскую церковь", - добавил нардеп.

В фильме будут задействованы общины, перешедшие в украинскую церковь. Это не только об истории, но и о сегодняшней преступной деятельности русской церкви в Украине.

"Думаю, вам будет интересно и уверен, что вы станете нашими союзниками для принятия Закона 8221", - резюмировал Николай Княжицкий.