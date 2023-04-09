В феврале вагнеровцы пытались купить оружие в Турции, - The Washington Post
Обнародованные в сети документы Пентагона свидетельствуют, что в феврале представители ЧВК Вагнера стремились закупить оружие в Турции для деятельности в Мали и Украине
Об этом говорится в материале The Washington Post.
В начале февраля представители ЧВК Вагнера "встречались с турецкими контактами, чтобы закупить оружие и оборудование в Турции для деятельности Вагнера в Мали и Украине", - говорится в одном из отчетов Пентагона, в котором используется вариация написания названия группы. Далее в докладе говорится, что временный президент Мали Ассими Гойта "подтвердил, что Мали может приобрести оружие в Турции от имени Вагнера".
Из отчета непонятно, что турецкое правительство могло знать об усилиях Вагнера и оказались ли они выполнены. Представитель турецкого правительства отказался от комментариев. Посольство Мали в Вашингтоне не ответило на запрос о комментариях.
"На двух других страницах утечки разведданных говорится о планах Вагнера нанять российских узников для участия в боевых действиях в Украине и отмечается, что российские военные стали зависимыми от частных солдат. Как и в докладе о встречах с участием Турции, эти источники ссылаются на "сигнальную разведку", то есть на электронное прослушивание и перехват сообщений. Официальные лица, как правило, считают это одной из самых продуктивных форм сбора разведывательной информации, но они потенциально опасны, если их разоблачат", - отметили журналисты.
- Напомним, основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин признал , что ВСУ не отступают из Бахмута, и ни о каком наступлении россиян на этом направлении сейчас речь не идет.
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