Об этом сообщает CNN.

"Это было огромным шоком... Мы наблюдали, как группируются российские батальонно-тактические группы, но разные страны реагировали по-разному. Германия в какой-то момент считала, что если это произойдет, что будет катастрофой, то лучше быстрее покончить со всем, а Украине – сдаться. Французы отказывались в это верить до последнего момента", - заявил Борис Джонсон.

Джонсон также подверг критике правительство Италии, премьером которой был Марио Драги. По словам британца, до какого-то момента итальянцы говорили, что не могут поддерживать проукраинскую позицию из-за зависимости от российского газа.

"Разрушенные города, десятки тысяч невинных мирных жителей убиты без разбора в зверских бомбардировках. Удары по школам, детским садам и больницам. Везде, откуда войска Путина оттесняются, мы видим свидетельства его военных преступлений: систематическое насилие, комнаты пыток, мины и ловушки, призванные искалечить тех мирных жителей, которые их найдут", - сказал бывший премьер-министр Британии.

15 ноября во время выступления на саммите G20 в Индонезии Олаф Шольц заявил, что лучший способ возобновить мировую экономику – это прекратить войну в Украине.

А 19 ноября канцлер Германии заявил, что Россия должна прекратить войну против Украины и вывести все свои войска с ее территории – никто не имеет права забирать себе чужую территорию.

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