В феврале Киев планирует посетить делегация еврокомиссаров, – Politico

Такое предложение озвучила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на заседании комиссаров 11 января, сообщает Politico.

Как отметил один из комиссаров, Фон дер Ляйен объявила об этом плане на заседании коллегии уполномоченных в среду.

Как рассказал чиновник, план состоит в том, чтобы примерно "10-15 комиссаров", работающих над документами, связанными с Украиной, начиная от торговли и заканчивая цифровой политикой, встретились со своими коллегами в Киеве. Цель такого визита – "дальнейшее углубление отношений" и проявление солидарности.

Это "признание прогресса, который Украина делает на своем пути в Европу", – сказал чиновник.

Вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен среди еврокомиссаров, которые работают с Украиной и могут совершить поездку, – верховный представитель ЕС по торговле Валдис Домбровскис; комиссар по экономике Паоло Джентилони; комиссар по иностранным делам Жозеп Боррель, комиссар по внутренним делам Илва Йоганссон, комиссар по бюджету Йоханнес Ган, комиссар по соседству и расширению Оливер Варгеи, комиссар по кризисному менеджменту и гуманитарной помощи Янез Ленарчич, комиссар по финансовым услугам Мейрид МакГиннес, комиссар по окружающей среде, океанам и рыболовству Синкявичюс и другие.

В Киеве 3 февраля состоится саммит Украина – ЕС.

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