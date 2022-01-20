В феврале глава МИД Австрии Шалленберг планирует приехать в Украину, в частности в зону ООС

Об этом пишет Urdupoint.



"В начале февраля я вместе с моими чешскими и словацкими коллегами в рамках Аустерлицкого формата (свободное сотрудничество трех стран – ред.) поеду в Киев и на Донбасс, в линию столкновения", - рассказал он на заседании Нацсовета Австрии.



По словам Александра Шалленберга, визит является сигналом Центральной Европы о поддержке суверенитета и целостности Украины.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что приедет в Украину .

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