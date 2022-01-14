В феврале авиакомпания Ryanair отменит несколько рейсов из Украины

Об этом сообщает Lowcostavia.com.ua.



С 1 по 28 февраля не будет таких маршрутов:

Львов – Бари;

Львов – Палермо;

Львов – Турин;

Львов – Братислава;

Киев – Быдгощ;

Херсон – Краков;

Херсон – Вена.

Напомним, на январь 2022 года авиакомпания Ryanair прекратила 17 рейсов из Украины.

Причины отмены рейсов в авиакомпании не уточняют.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb