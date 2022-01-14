В феврале авиакомпания Ryanair отменит несколько рейсов из Украины
В феврале авиакомпания Ryanair временно отменит семь рейсов из Украины
Об этом сообщает Lowcostavia.com.ua.
С 1 по 28 февраля не будет таких маршрутов:
- Львов – Бари;
- Львов – Палермо;
- Львов – Турин;
- Львов – Братислава;
- Киев – Быдгощ;
- Херсон – Краков;
- Херсон – Вена.
- Напомним, на январь 2022 года авиакомпания Ryanair прекратила 17 рейсов из Украины.
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