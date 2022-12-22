Об этом сообщает Reuters .

"Я могу подтвердить, что саммит ЕС-Украина состоится 3 февраля и что есть открытое приглашение Президенту Зеленскому посетить Брюссель", - сказал Лейтс.

Он заявил, что приглашение президента в Брюссель не означает, что саммит будет проходить именно там, точное место пока не известно.

Представители ЕС отмечают, что на саммите будут обсуждаться дальнейшая поддержка Украины, а также лидеры Европейского союза оценят путь нашего государства к членству в блоке.

Совет ЕС 16 декабря утвердил девятый пакет новых санкций, направленных на усиление давления на Россию в связи с ее войной против Украины.

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