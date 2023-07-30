Об этом пишет Activatica.

Отмечается, что так называемые правоохранители в Крыму задержали женщину, которая в субботу, 29 июля, подошла к зданию военкомата, вытащила из сумочки коктейль Молотова и бросила его в здание.

По данным росСМИ, учительнице не удалось разбить окно здания и вызвать пожар. Однако, когда она наступила на асфальт, ее обувь загорелась.

"Охранники военного комиссариата передали учительницу работникам спецслужб. Во время допроса женщина заявила, что ей направили задачу поджечь комиссариат через мессенджер Телеграмм от неизвестного куратора", - говорится в сообщении.

Российские журналисты утверждают, что подобными "кураторами" могут быть сотрудники Службы безопасности Украины.