В Феодосии за попытку поджечь российский военкомат задержали учительницу литературы, - СМИ
В оккупированном городе Феодосия в Крыму задержали 51-летнюю учительницу литературы, которая якобы бросила коктейль Молотова в военный комиссариат
Об этом пишет Activatica.
Отмечается, что так называемые правоохранители в Крыму задержали женщину, которая в субботу, 29 июля, подошла к зданию военкомата, вытащила из сумочки коктейль Молотова и бросила его в здание.
По данным росСМИ, учительнице не удалось разбить окно здания и вызвать пожар. Однако, когда она наступила на асфальт, ее обувь загорелась.
"Охранники военного комиссариата передали учительницу работникам спецслужб. Во время допроса женщина заявила, что ей направили задачу поджечь комиссариат через мессенджер Телеграмм от неизвестного куратора", - говорится в сообщении.
Российские журналисты утверждают, что подобными "кураторами" могут быть сотрудники Службы безопасности Украины.
- В оккупированном Крыму в ночь на 20 июля якобы прогремели взрывы . Захватчики обвиняют Украину в атаке беспилотника по полуострову. Вроде бы есть повреждение и погибла девушка-подросток.
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