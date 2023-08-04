В Феодосии прогремели взрывы

О взрывах в Феодосии сообщили крымские партизаны.

Сообщения, что во временно оккупированной Феодосии беспокойно начали поступать после 3:30. Очевидцы сообщают о многочисленных взрывах. Также пишут о работе российского ПВО и звуках дронов.

По городу ночью разъезжают пожарные и скорая помощь.

В комментарии пропагандистскому изданию "РИА-Новости" так называемый советник главы Крыма Крючков сообщил о работе ПВО.

Что известно об обстрелах Крыма

17 июля под утро прогремели взрывы на Крымском мосту, после чего оккупационные власти заявили о "чрезвычайном событии" и обвинили в атаке украинских военных. На пролетах обнаружили повреждение дорожного полотна, а также заявили о якобы двух погибших.

18 июля российское минобороны снова обвинило Украину в атаке временно оккупированного Крыма беспилотниками.

В ночь на 19 июля в оккупированном россиянами Крыму местные жители слышали взрывы. Детонировал склад с боеприпасами на Старокрымском полигоне.

20 июля оккупанты обвинили Украину в атаке дрона на Крым. Якобы повреждены 4 админздания и погиб подросток.

22 июля оккупанты сообщили об атаке объектов инфраструктуры полуострова беспилотниками: горела нефтебаза в поселке Октябрьское и детонировал склад боеприпасов на расположенном там аэродроме. Было приостановлено движение по железной дороге.

24 июля оккупационные власти Крыма заявили об атаке украинских БПЛА на склад боеприпасов в Джанкойском районе и эвакуации близлежащих сел.

В пятницу, 28 июля, в оккупированном Севастополе в Казачьей бухте взорвался склад боеприпасов оккупанов. В ГУР сообщают о диверсии

Также украинские силы продолжают наносить удары по логистическим путям россиян, чтобы разрушить их планы и поставки между Крымом и материком. В частности, утром 29 июля была произведена воздушная атака ВСУ по Чонгарскому мосту.

1 августа в Крыму прогремели взрывы, предположительно, в районе Балаклавы, где расположена база военно-морского флота РФ, ТЭЦ и склады боеприпасов и техники оккупантов.

Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Военно-морские силы ВСУ не причастны к атаке на корабли Черноморского флота РФ "Сергей Котов" и "Василий Быков".

3 августа секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов подтвердил причастность Службы безопасности Украины к двум операциям по подрыву Керченского моста в Крыму.