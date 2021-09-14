В Федерации легкой атлетики рассказали, какие страны предлагали Магучих гражданство
Глава Федерации легкой атлетики Украины Рафиль Сафиуллин рассказал, какие страны предлагали Ярославе Магучих гражданство
Об этом сообщает " Обозреватель ".
Сафиуллин также вступился за Магучих, которая попала в скандалы из-за фото с россиянкой Марией Ласицкене.
"Ярослава занимается своим любимым делом, достигла большого успеха, и не радоваться этому невозможно. Результаты этого года у нее просто блестящие. А кто-то из говорящих в ее адрес неприятное может этим похвастаться? А то, что случилось ... Ну, так принято в спорте - после соревнований фотографироваться вместе, становиться на одну ступень пьедестала во время церемонии награждения - так они отдают дань уважения честной спортивной борьбе. Тем более Россия была наказана и не была представлена на Олимпиаде, не было там флага РФ ", - сказал руководитель ФЛАУ Рафиль Сафиуллин.
Сафиуллин также рассказал, что у Магучих было немало предложений об изменении гражданства.
"Обвинять Ярославу в отсутствии патриотизма? Мне ее тренер Татьяна Владимировна рассказывала, что с 2017 года каких только предложений по поводу изменения гражданства не поступало - и из США, и от поляков, и кто только ни приглашал. Но она здесь, в Украине. Вот это патриотизм. Это пример для подражания ", - закончил мысль глава ФЛАУ.
Во время Олимпиады в Токио совместное фото победительницы соревнований в прыжках в высоту Марии Ласицкене и бронзовой медалистки Ярославы Магучих спровоцировало скандал в Украине. Легкоатлетки снова снялись вместе в сентябре после финала "Бриллиантовой лиги".
- 9 сентября вокруг Ярославы Магучих возник новый скандал, после того как она снова сфотографировалась с Марией Ласицкене после финала "Бриллиантовой лиги".
- После этого Магучих заявила, что снялась с россиянкой Ласицкене по просьбе Камилы Лицвинко из Польши.
- 14 сентября Ласицкене отказалась от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным ради участия в заключительных соревнованиях сезона.
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