В Федерации легкой атлетики рассказали, какие страны предлагали Магучих гражданство

Об этом сообщает " Обозреватель ".



Сафиуллин также вступился за Магучих, которая попала в скандалы из-за фото с россиянкой Марией Ласицкене.



"Ярослава занимается своим любимым делом, достигла большого успеха, и не радоваться этому невозможно. Результаты этого года у нее просто блестящие. А кто-то из говорящих в ее адрес неприятное может этим похвастаться? А то, что случилось ... Ну, так принято в спорте - после соревнований фотографироваться вместе, становиться на одну ступень пьедестала во время церемонии награждения - так они отдают дань уважения честной спортивной борьбе. Тем более Россия была наказана и не была представлена на Олимпиаде, не было там флага РФ ", - сказал руководитель ФЛАУ Рафиль Сафиуллин.



Сафиуллин также рассказал, что у Магучих было немало предложений об изменении гражданства.



"Обвинять Ярославу в отсутствии патриотизма? Мне ее тренер Татьяна Владимировна рассказывала, что с 2017 года каких только предложений по поводу изменения гражданства не поступало - и из США, и от поляков, и кто только ни приглашал. Но она здесь, в Украине. Вот это патриотизм. Это пример для подражания ", - закончил мысль глава ФЛАУ.

Во время Олимпиады в Токио совместное фото победительницы соревнований в прыжках в высоту Марии Ласицкене и бронзовой медалистки Ярославы Магучих спровоцировало скандал в Украине. Легкоатлетки снова снялись вместе в сентябре после финала "Бриллиантовой лиги".

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