В Федерации биатлона опровергли информацию о возвращении в сборную Украины спортсменки, выехавшей в Россию после 24 февраля

Об этом сообщает biathlon.com.ua.

"Россиян за их преступления против Украины простить нельзя. И я могу четко сказать, что легионеров из РФ, которые могут стремиться сменить гражданство на украинское, мы не приглашаем, и таких переговоров вести не будем. Могу заверить, что информация, будто кто-то уже вернулся или вот-вот вернется в сборную Украины, ложь. Никакого обращения от спортсмена или спортсменки, которые выступали или хотят выступать за Украину в будущем, у меня нет", - сказал президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько.

О том, что Екатерина Бех вернется в сборную Украины, сообщил комментатор Андрей Столярчук и телеграм-канал "biathlonnews_com_ua".

Екатерина Бех – уроженка России, однако в 2018 году биатлонистка приняла решение выступать за сборную Украины. После 24 февраля этого года Бех покинула Украину и уехала в Россию. Она была исключена из национальной сборной.

В августе 2022 года Екатерина Бех вошла в состав сборной Московской области, а в сентябре выступила на втором этапе Кубка Содружества в Раубичах и на летнем чемпионате России.