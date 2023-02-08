В Федерации биатлона опровергли информацию о возвращении в сборную Украины спортсменки, выехавшей в Россию после 24 февраля
Президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько опроверг информацию о возможном возвращении россиянки Екатерины Бех в сборную Украины
Об этом сообщает biathlon.com.ua.
"Россиян за их преступления против Украины простить нельзя. И я могу четко сказать, что легионеров из РФ, которые могут стремиться сменить гражданство на украинское, мы не приглашаем, и таких переговоров вести не будем. Могу заверить, что информация, будто кто-то уже вернулся или вот-вот вернется в сборную Украины, ложь. Никакого обращения от спортсмена или спортсменки, которые выступали или хотят выступать за Украину в будущем, у меня нет", - сказал президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько.
О том, что Екатерина Бех вернется в сборную Украины, сообщил комментатор Андрей Столярчук и телеграм-канал "biathlonnews_com_ua".
Екатерина Бех – уроженка России, однако в 2018 году биатлонистка приняла решение выступать за сборную Украины. После 24 февраля этого года Бех покинула Украину и уехала в Россию. Она была исключена из национальной сборной.
В августе 2022 года Екатерина Бех вошла в состав сборной Московской области, а в сентябре выступила на втором этапе Кубка Содружества в Раубичах и на летнем чемпионате России.
- В ноябре 2022 года стало известно, что бывшая участница сборной Украины по биатлону Екатерина Бех получила вид на жительство в России.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.61
Покупка 39.61Продажа 40.3
-
EUR
Покупка 42.01Продажа 42.96
- Актуальное
- Важное