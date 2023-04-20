В ФБР заявили, что Китай и Иран используют новую тактику для преследования врагов в США
Китай и Иран используют новую тактику для устрашения диссидентов на территории США
Об этом сообщает Reuters .
Правительства Китая и Ирана периодически нанимают частных детективов для слежки за диссидентами, после чего возбуждаются уголовные дела в отношении связанных с этим нарушений.
Однако ФБР отмечает, что эти тактики и линии поведения новые и пересекаются, что ранее не наблюдалось в расследованиях деятельности Китая и Ирана на территории США. Цели таких транснациональных репрессивных схем многогранны и направлены на то, чтобы влиять на политические решения США посредством злонамеренного влияния. ФБР надеется повысить осведомленность о таких тенденциях и предупредить сектор частных детективов, а также правоохранительные органы штата и местные власти.
- Отметим, в слитых секретных документах Пентагона была обнаружена информация о том, что Китай мог одобрить "оказание летальной помощи" России в ее войне в Украине в начале этого года и планировал замаскировать военную технику под гражданские вещи.
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