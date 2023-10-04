В Фастове прокурора разоблачили на взятке в $30 тыс. за закрытие уголовного дела
В Киевской области Офис генпрокурора совместно с ДБР и СБУ разоблачили прокурора Фастовской окружной прокуратуры на получении неправомерной выгоды
Об этом пишет Офис генпрокурора.
Подозреваемый требовал и получил двумя траншами от представителя хозяйственной деятельности неправомерную выгоду $30 тысяч за закрытие уголовного производства.
По данным прокуроров, с октября 2023 года мужчину задержали при получении $15 тысяч. Первую часть взятки ему передали на предварительной встрече. Кроме того, работник прокуратуры потребовал передать ему еще $15 тысяч за закрытие другого уголовного производства.
"Правоохранители провели неотложные обыски по месту жительства и работы задержанного", - говорится в сообщении.
Прокурору планируют сообщить о подозрении по факту принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (4 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 12 лет.
Фото: Офис генпрокурора
Примечание. Согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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