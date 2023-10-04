Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Криминал В Фастове прокурора разоблачили на взятке в $30 тыс. за закрытие уголовного дела

В Фастове прокурора разоблачили на взятке в $30 тыс. за закрытие уголовного дела

4 октября, 2023 среда
12:07
Криминал коррупция

В Киевской области Офис генпрокурора совместно с ДБР и СБУ разоблачили прокурора Фастовской окружной прокуратуры на получении неправомерной выгоды

Об этом пишет Офис генпрокурора.

Подозреваемый требовал и получил двумя траншами от представителя хозяйственной деятельности неправомерную выгоду $30 тысяч за закрытие уголовного производства.

По данным прокуроров, с октября 2023 года мужчину задержали при получении $15 тысяч. Первую часть взятки ему передали на предварительной встрече. Кроме того, работник прокуратуры потребовал передать ему еще $15 тысяч за закрытие другого уголовного производства.

"Правоохранители провели неотложные обыски по месту жительства и работы задержанного", - говорится в сообщении.

Прокурору планируют сообщить о подозрении по факту принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (4 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 12 лет.

Фото: Офис генпрокурора

Примечание. Согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

  • Ранее в Одесской области на взятке разоблачили главу райсуда , который, по данным следствия, требовал деньги за принятие "правильного" решения.
Украина
СБУ
корупція в Україні
Киевщина
ГБР
Читайте также:
Денис Прокопенко
3 октября, 2023 вторник
"Полностью интегрированный": Клименко рассказал, что делает командир Азова Редис после возвращения на фронт
Тайсон Ф'юрі
2 октября, 2023 понедельник
Промоутер назвал гонорар Фьюри за бой против Усика
Верховна Рада
2 октября, 2023 понедельник
Раде предлагают разрешить добровольную мобилизацию без возрастных ограничений
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.46
    Покупка 37.46
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 39.67
    Продажа 40.7
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
4 октября
12:42
В Украине обесточен 421 населенный пункт: ситуация в энергосистеме по состоянию на 4 октября
12:32
Обновлено
В Венеции автобус упал с путепровода: погибли не менее 21 человека. Среди жертв идентифицировали 4 украинцев
12:17
Глава МИД Австрии заявил, что ожидает начала переговоров между РФ и Украиной о мире
12:11
Аналитика
Кто такой Роберт Фицо. "Повернет" ли Словакия к России и что теряет Украина Объясняем
12:03
Эстонский совет по делам беженцев увеличил выплаты для украинцев: кто может получить и как оформить заявку
11:32
Партизаны нашли тайный военный склад россиян недалеко от Симферополя
11:23
Украинский исторический экшен "Довбуш" собрал в прокате более 55 млн грн
11:14
Обновлено
Маккарти отправили в отставку с поста спикера Палаты представителей США. Временным спикером станет его соратник
11:11
Укрзализныця дизтопливо
РФ готова частично снять запрет на экспорт дизеля, - росСМИ
11:05
Обзор
Карта боевых действий за период 27 сентября – 3 октября: у Токмака началось решающее сражение резервов
10:58
Российская пропаганда распространила новый фейк: в ДНР разоблачили подпольный цех "Азова"
10:54
Обновлено
В Киеве изменили систему оплаты проезда в транспорте: в Киевсовете объяснили механизм
10:54
Обновлено
Евросоюз в декабре объявит о начале переговоров о вступлении Украины, - Politico
10:50
Обзор
Что означает устранение Маккарти для Украины, Запад говорит, что запасы оружия заканчиваются, Россия отступает, но бьет в ответ для срыва контрнаступления. Акценты мировых СМИ 4 октября
10:43
OPINION
Виталий Портников
Прекращение военной помощи Украине станет фиаско для администрации Байдена. Колонка Виталия Портникова
10:42
Путин летит в Кыргызстан на саммит СНГ и посетит событие, связанное с ОДКБ
10:40
H&M
H&M готовится к открытию шести магазинов в Украине, - СМИ
10:38
Экс-тренер ПСЖ нашел новую работу в Катаре
10:35
СБУ задержала агентов ГРУ РФ, собиравших информацию о ВСУ в Харькове и Житомирской области
10:22
Прививки бесплатные: украинские области получили 10 тыс. доз вакцины против гепатита А
10:19
Разработчики Brave1 создали "плащ-невидимку" для украинских военных, - Федоров
10:19
Нефть Brent торгуется около $90,88 за баррель
10:18
Оккупанты в Токмаке начали вывозить семьи, закрывают учебные заведения и магазины, - мэр Мелитополя Федоров
10:18
NYT: Китай ограничил экспорт компонентов для беспилотников: как это повлияет на войну в Украине
10:15
Эксклюзив
Показательно ликвидируют: командир ВСУ рассказал, как россияне сдерживают своих военных на Бахмутском направлении
10:01
Инфографика
Курс валют на 4 октября: какова цена доллара, евро и злотого
09:51
МВФ
МВФ возобновил работу постоянного офиса в Киеве
09:44
Съели конфеты с каннабисом: на Ямайке больше 60 детей попали в больницу
09:32
Минобороны РФ заявило о якобы уничтожении 31 дрона над тремя областями России
09:28
гривна
"Гривня не полетела в космос": глава НБУ подвел итоги первого дня отказа от фиксированного курса
09:28
Обновлено
Патрульный корабль ЧР РФ "Василий Быков"
Россияне вывели в Азовское море ракетоноситель с потенциальным общим залпом 8 "калибров"
09:20
Эксклюзив
Глен Грант
Полковник Грант рассказал, повлияет ли решение Конгресса США на помощь союзников Украине
09:10
Штабы РФ в оккупированном Токмаке хорошо защищены, и Украина продолжает наносить эффективные удары, - британская разведка
08:48
Эксклюзив
Два этажа под землю: в Бердянском райсовете рассказали, как оккупанты перерывают побережье Азовского моря
08:33
Армия РФ ночью ударила КАБами по Харьковщине: ранена женщина, повреждены дом и детсад
08:33
тайфун Ханун
На Тайвань надвигается тайфун: отменены 70 авиарейсов, школы приостановили работу
08:06
Инфографика
Силы обороны ликвидировали 450 оккупантов, 13 танков и 41 БПЛА, - Генштаб
08:00
Анонс
"Антверпен" - "Шахтер": где и когда смотреть важный матч украинцев в Лиге чемпионов
07:09
Правозащитники заявили, что 16-летняя иранская девушка находится в коме после нападения полиции морали
06:47
LinkedIn
LinkedIn внедрит искусственный интеллект, чтобы облегчить поиск работы
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV