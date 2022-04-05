В Facebook назвали причину блокировки хештегов о зверствах россиян в Буче

Об этом сообщает Reuters .

По словам спикера компании Meta Энди Стоуна хештеги #Bucha и #Buchamassacre были заблокированы автоматизированными системами, поскольку сообщения с ними сопровождались в Facebook и Instagram фото насильственного содержания.

"Это произошло автоматически из-за графического содержимого, которое люди публиковали с помощью этих хэштегов. Когда нам сообщили о проблеме, мы быстро разблокировали хэштеги", - заверил Стоун.

Facebook и Instagram позволяют публиковать графический и насильственный контент, когда он распространяется с целью повышения осведомленности о возможных нарушениях прав человека, но удаляет содержимое, если оно чрезвычайно откровенное или пропагандирует насилие.

Компания также добавляет предупредительные метки к некоторым графическим сообщениям, которые пользователи должны нажать, прежде чем смогут увидеть изображение.

Правозащитные группы критиковали подход Meta к удалению насильственного содержимого во время конфликтов и заявляли, что практика очистки данных с серверов через 90 дней приводит к удалению важных доказательств военных преступлений.

Стоун заверил, что Мета "исследует способы сохранения этого типа контента, когда он будет удалён". В частности, это касается и сообщений о войне в Украине.

4 апреля стало известно, что Facebook и Instagram ограничили использование хештегов , касающихся военных преступлений российских военных в Киевской области.

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