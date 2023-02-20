В Facebook и Instagram тестируют платную верификацию

Об этом информируют на официальном сайте корпорации.

Основатель компании Марк Цукерберг объявил о начале тестирования новой инициативы Meta Verified. Это пакет подписки в Instagram и Facebook, который включает в себя дополнительную защиту аккаунта, в частности от мошеннических действий, доступ к службе поддержки клиентов, а также улучшенная видимость и охват.

"Позже на этой неделе мы начинаем постепенное тестирование в Австралии и Новой Зеландии, чтобы узнать, что самое ценное, и надеемся в скором времени представить Meta Verified для остального мира", - говорится в заявлении.

Верификация для пользователей Facebook и Instagram будет платной. Сообщается, что Meta следует конкурентной платформе Twitter.

Meta заявила, что аккаунты будут подтверждать с помощью удостоверения личности во избежание мошенничества, как это произошло, когда Twitter развернул платную службу проверки.

Эта функция будет стоить $11,99 в месяц в вебверсии или $14,99 в iOS и Android. В Австралии стоимость будет составлять $19,99 в Интернете или $24,99 на iOS и Android.

Учетные записи также должны иметь историю публикаций, а пользователям должно быть не менее 18 лет.

В компании добавили, что увеличение видимости публикаций от проверенных пользователей "зависит от имеющегося размера аудитории подписчика и их публикаций".