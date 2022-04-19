В Евроюсте состоялось заседание Совместной следственной группы по военным преступлениям РФ в Украине, - Венедиктова
Собралось более 100 участников этого процесса: члены ССГ от Украины, Литвы и Польши, представители стран, начавших свои национальные расследования по войне в Украине и заинтересованных государств
Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
"Координируем усилия ради общей цели – привлечение РФ к ответственности. Сегодня собралось более 100 участников этого процесса: члены ССГ от Украины, Литвы и Польши, представители стран, начавших собственные национальные расследования по войне в Украине и заинтересованных государств, представленных в Евроюсте", – написала Венедиктова.
Генеральный прокурор Украины выразила признательность президенту Евроюста Ладиславу Хамрану за платформу плодотворного сотрудничества. Венедиктова также указала на "четкие сигналы и реальные шаги поддержки от Комиссара ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерса". Важным, по ее мнению, является участие в координационном заседании прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, команда которого продолжает свое независимое расследование в Украине.
"На закрытой сессии мы подробно обсудили с коллегами по Совместной следственной группе вопросы сотрудничества и дальнейшие совместные шаги. Как и Украина, Литва и Польша начали масштабную работу по получению показаний от украинских беженцев, сбору фото- и видеоматериалов и других доказательств. Также важно присутствие представителей. стран ССГ при проведении следственных действий непосредственно на территории Украины, что значительно усилит наши возможности по сбору доказательств зверств РФ на нашей земле", - констатировала Генеральный прокурор Украины.
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