В Евросоюзе заработал сервис по поиску работы для украинских беженцев

Об этом сообщает Reuters.

Комиссар ЕС по вопросам занятости Николас Шмидт сообщил, что к пилотному проекту присоединились пять стран ЕС, включая Польшу, в которой проживает больше всего украинских беженцев, и призвал присоединиться к другим странам.

"Для работодателей в ЕС, которые, как мы знаем, сталкиваются с нехваткой рабочей силы во многих секторах и во многих разных наборах навыков, это может быть важным ресурсом, на который вы можете опираться", – сказал он.

Пилотный инструмент поиска работы, управляемый Европейским агентством труда, доступен на английском, украинском и русском языках и связан с сетью служб занятости ЕС с более чем 3 миллионами вакансий.

Онлайн-инструмент поиска работы под названием "Кадровый резерв ЕС" позволит лицам, перемещенным в результате вторжения России, загружать свои резюме, которые будут доступны более 4 тысячам работодателей, национальных государственных служб занятости и частных агентств занятости.

К слову, 4 млн человек находятся под "зонтиком" Директивы, позволяющей получить поддержку в поиске жилья, в сфере здравоохранения и возможность выйти на рынок труда

6 октября суд Нидерландов обязал правительство привести условия в центрах экстренного предоставления убежища к стандартам ЕС и заявил, что уязвимые беженцы больше не должны там размещаться.

6 октября в Le Figaro сообщили, что во Франции вводятся выплаты французским семьям, принимающим украинских беженцев. При каждом из них государство будет выделять 150 евро в месяц. Деньги будут назначаться тем, кто примет людей из Украины, независимо от их национальности. На финансовую поддержку будут иметь право домохозяйства, согласовавшие прием беженцев с государством.