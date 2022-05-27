Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По словам одного из них, послы Евросоюза могут прийти к консенсусу по этому вопросу в воскресенье, после чего лидеры стран обсудят его на саммите 30-31 мая.

Решение не вводить ограничения на поставку по трубопроводу поможет достичь поддержки Венгрии и разблокировать шестой пакет санкций, пояснили собеседники агентства.

"Идея состоит в том, чтобы разделить нефтяное эмбарго на трубопроводные и морские поставки", – пояснил источник, добавив, что трубопроводные поставки получат отсрочку, чтобы страны должны были им найти замену. Ранее о том, что страны Евросоюза обсуждают план, согласно которому из более широкого эмбарго на российское сырье временно исключат поставки нефти по трубопроводу "Дружба", рассказывали источники Bloomberg.

Санкции, предложенные Еврокомиссией, требуют единодушной поддержки всех 27 стран, входящих в Евросоюз, но принятию нового пакета ограничений сопротивляется Венгрия.

У страны нет выхода к морю, и она серьезно зависит от импорта российской нефти по трубопроводу, объясняет агентство.

Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуляш заявил, что Венгрии понадобится от 3,5 до 4 лет и большие инвестиции, чтобы отказаться от российской нефти и скорректировать свою экономику.

Еврокомиссия ранее говорила, что готова инвестировать в перенастройку инфраструктуры стран альянса до 2 млрд евро для сокращения зависимости от российских энергоресурсов.

Отметим, по данным Bloomberg, Россия рекордно увеличила экспорт нефти в Китай и Индию.

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