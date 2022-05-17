Проект решения, который комиссия утвердила в среду, 18 мая, проанализировала немецкая газета Sueddeutsche Zeitung.

"План предусматривает выделение средств от государств-членов и международных партнеров на проекты в Украине. Эти средства, как утверждают авторы, связаны с жесткими условиями, такими как борьба с коррупцией и реформы украинского правительства. Такие реформы должны приблизить страну к ЕС – ведь Украина хочет стать ее членом", - отмечает издание.

По оценкам агентства, согласно концепции, реконструкция может продлиться более десятилетия. "Тут должен применяться принцип "построить лучше". Это значит, что новая инфраструктура и дома, например, должны быть спроектированы с учетом климата. Сколько нужно денег, пока неизвестно, но ущерб от войны уже достигает сотен миллиардов евро".

Деньги на план реконструкции Украины будут поступать от международных партнёров. Но в стратегических интересах ЕС возглавить усилия и взять на себя значительную часть расходов, объясняет комиссия. "Гранты Украины могут покрываться дополнительными платежами государств-членов в бюджет ЕС или перераспределением в пределах бюджета".

Что касается кредитов Киеву с низкими процентами Комиссия предлагает финансировать их за счет собственных долгов. "Тогда страны-члены несут солидарную ответственность за такие долги ЕС", – пишет Sueddeutsche Zeitung.

Интересно, что авторы проекта восстановления Украины скептически относятся к использованию на эти нужды арестованных активов России. "Власти Брюсселя также упомянули о возможности использования конфискованных российских активов для финансирования реконструкции. Однако это считается юридически чувствительным", - пишет газета.

Еще в начале апреля европарламентарии из группы United for Ukraine назвали 6 приоритетных шагов в поддержку Украины: оружие, план Маршалла, трибунал над РФ.

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