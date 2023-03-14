В Евросоюзе работают над созданием собственного закона об "иноагентах", - Politico
Европейский Союз работает над законом, который в рамках борьбы с иностранным влиянием в блоке обяжет неправительственные группы, консультанты и научные учреждения раскрывать любое финансирование из-за пределов ЕС
Об этом сообщает Politico со ссылкой на три источника.
Закон находится на ранней стадии и повторяет аналогичные законы в США и Австралии. В частности, в Соединенных Штатах закон о регистрации иностранных агентов обязывает лоббистов, работающих от имени правительств других стран, регистрироваться в федеральном правительстве с 1938 года. В свою очередь, закон Евросоюза, как предполагается, не будет ограничивать конкретных лиц, однако заставит коммерческие и некоммерческие организации в блоке раскрыть финансирование вне ЕС.
Один из источников издания сообщил, что сейчас идет обсуждение проекта закона. По его словам, проект должен быть завершен в конце мая 2023г. Он должен стать ответом на ряд операций внешнего влияния, с которыми в последние годы сталкивается Евросоюз. Речь идет о влиянии российских хакерских компаний, влиявших на результаты выборов, а также о коррупционном скандале "Катаргейт" в Европарламенте.
Так, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен уже объявила о пакете "защиты демократии" во время своей речи о состоянии ЕС в сентябре 2022 года. После этого под руководством президентки Комиссии по юстиции Веры Йоуровой началась работа над законопроектом об иностранном влиянии. Однако критики говорят, что в ЕС избрали неудобное время для нового законопроекта, поскольку недавно в Грузии вспыхнули протесты против аналогичного проекта закона.
Еврокомиссия уже разослала от своего имени опросники некоторым неправительственным организациям. Их включат в оценку влияния, которое должно быть завершено в апреле в рамках разработки закона. В опроснике респондентов просят подробно указать источники финансирования вне Евросоюза.
Некоторые из опрашиваемых выразили обеспокоенность тем, что законом, в случае его утверждения, могут воспользоваться как оружие для подавления демократических сил такие автократы Евросоюза, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Для уменьшения обеспокоенности Йоурова проведет ряд встреч с представителями гражданского общества ЕС на этой неделе.
- 7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который в значительной степени подражает российскому закону об иностранных агентах. Рассмотрение проекта уже 7 марта стало неожиданностью, сначала планировалось, что его вынесут в зал 9 марта. После этого в стране вспыхнули протесты. Полиция применила к участникам акций слезоточивый газ. На утро 8 марта было известно о задержании у здания парламента 66 митингующих. Оппозиция объявила о новых протестах.
- 9 марта в Грузии начался третий вечер масштабных демонстраций против скандального законопроекта об "иноагентах". Демонстранты требуют ясности от власти, как именно она планирует отозвать законопроект "Об агентах иностранного влияния", а также немедленное освобождение всех задержанных протестующих.
- После двух ночей протестов и насильственного разгона демонстрантов под грузинским парламентом, власти Грузии утром 9 марта сообщили , что "откликают" скандальный законопроект об "иноагентах". А уже 10 марта парламент Грузии отклонил законопроект "О прозрачности иностранного влияния" во втором и окончательном чтении после массовых протестов в стране.
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