Об этом в twitter написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Приветствуем решение Косово перенести меры на 1 сентября. Ожидайте, что все блокпосты будут немедленно сняты", – заявил чиновник.



Боррель добавил, что странам Европы нерешенные вопросы следует согласовывать в рамках диалога при содействии ЕС.

В воскресенье, 31 июля 2022 года, полиция Косово в ответ на баррикадирование этническими сербами двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Сербией приостановила их деятельность.

Сербское население северной части Косово было не удовлетворено решением правительства Курти запретить им пользоваться выданными в Сербии автомобильными номерами и личными ID-картами и перевести их в принудительном порядке на косовские документы.

Дело чуть не дошло до вооруженного конфликта. Косовская полиция говорила о стрельбе в свою сторону от неустановленных лиц. По тревоге были подняты миротворцы НАТО (KFOR).

На фоне конфликта с Косово в Сербии заговорили о "денацификации" Балкан, а президент Александр Вучич выступил с заявлением, в котором обвинил в эскалации Приштину и пообещал, что Сербия "победит" . На такое заявление отреагировала миссия НАТО в Косово, сказав, что вмешается, "если стабильность региона окажется под угрозой".

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