В Евросоюзе намекнули Зеленскому на неконституционность "отстранения" Венедиктовой
В представительстве Европейского Союза в Украине сделали заявление о решении Зеленского "отстранить" от должности Генпрокурор Ирину Венедиктову
Об этом говорится в твите главы представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса.
Твит Маасикаса также распространили и на официальной странице представительства Европейского Союза, Президент Украины должен не только соблюдать нормы Конституции, но и учитывать международное сотрудничество в расследовании российских преступлений.
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"При отстранении Генпрокурора Президентом Зеленским важнейшим - кроме конституционных процессов, которых следует придерживаться — поддержание надлежащей работы и сотрудничество с международными партнерами по расследованию и преследованию российских военных преступлений", — говорится в заявлении.
- 17 июля президент Владимир Зеленский отстранил Ирину Венедиктову от должности генерального прокурора, а Ивана Баканова отстранил от исполнения обязанностей главы СБУ.
- 18 июля Венедиктова заявила, что не собирается спорить с президентом и пообещала отчитываться в Раде в случае внесения постановления об ее увольнении.
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