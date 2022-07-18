Об этом говорится в твите главы представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса.

Твит Маасикаса также распространили и на официальной странице представительства Европейского Союза, Президент Украины должен не только соблюдать нормы Конституции, но и учитывать международное сотрудничество в расследовании российских преступлений.

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"При отстранении Генпрокурора Президентом Зеленским важнейшим - кроме конституционных процессов, которых следует придерживаться — поддержание надлежащей работы и сотрудничество с международными партнерами по расследованию и преследованию российских военных преступлений", — говорится в заявлении.

17 июля президент Владимир Зеленский отстранил Ирину Венедиктову от должности генерального прокурора, а Ивана Баканова отстранил от исполнения обязанностей главы СБУ.

18 июля Венедиктова заявила, что не собирается спорить с президентом и пообещала отчитываться в Раде в случае внесения постановления об ее увольнении.

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