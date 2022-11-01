В "Евросолидарности" возмущены изменениями в проекте Госбюджета на 2023 год: во время войны власти протягивают 2 миллиарда на "марафон"

Как подчеркнула сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко , несмотря на решение Верховной Рады в Бюджет-2023, незаконно возвращают финансирование пропагандистского марафона "Единые новости" и русскоязычного телеканала FREEДОМ - на сумму 1,94 миллиарда гривен.

"Этот бюджет сфальсифицирован! Парламент сбил поправку о выделении средств на так называемый марафон. Но странным образом миллиарды на пропагандистскую машину вернулись. В бюджете, где нет средств на поднятие пенсий и социальных выплат, полностью зависит от внешних заимствований, закладывают щедрое финансирование олигархических каналов и русскоязычного ТВ. Это фальсификация и преступление. Полное обнуление парламента и неуважение к законодательному органу. Зачем ВР вообще нужна, если ее голосования умножаются на ноль? Президиум снова промолчит?", - отметила Геращенко.

"Каким-то удивительным образом решение Рады, которым сбили поправку пресловутого Трухина об увеличении расходов на единый марафон и русскоязычные "дом-ы", не учел Кабмин. Поэтому в проекте снова почти 2 миллиарда (!) на оплату деятельности олигархических телеканалов и государственных властных рупоров, которые методически разрушают остатки демократии в информационном пространстве страны, что на самом деле героически изо всех сил борется против диктатуры агрессора. Такой брутальной дерзости власти не могли себе представить. вопросов интеграции Украины ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе

Народный депутат Мария Ионова отмечает : "Правительство торжественно отчиталось, что подготовило проект Госбюджета 2023 с учетом поправок народных депутатов и что премьер рассчитывает на скорейшее голосование в парламенте. Только вопрос – почему манипуляции и обман называют "учетом поправок"? Несмотря на то, что парламент отклонил идею выделить дополнительные 1,4 миллиарда гривен на марафон и FREEДОМ, правительство продвинуло эту норму ко второму чтению".

"Напоминаю, что госбюджет 2023 г. предусматривает инфляцию на уровне 28-30% и полностью зависит от внешних заимствований! Украина не может себе позволить такую роскошь! Или летнюю форму для ВСУ также будем собирать по всему миру?", - замечает Ионова.

Народный депутат Николай Княжицкий отмечает , что выделенные средства на олигархические телеканалы – это плата за их лояльность к власти. "Они, прикрываясь войной, выключили вместе с властями из эфира других, пообещав властям ее не критиковать. За это попросили деньги из бюджета. Парламент не проголосовал за эту правку", - подчеркнул Княжицкий.

"Они воруют их у украинской армии и граждан, сидящих сейчас без света, воды и связи. Лучше бы купили оружие и энергооборудование", – считает народный депутат.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb