В "Евросолидарности" возмущены изменениями в проекте Госбюджета на 2023 год: во время войны власти протягивают 2 миллиарда на "марафон"
Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" возмущены готовящимся ко второму чтению проектом Государственного бюджета на 2023 год
Как подчеркнула сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко , несмотря на решение Верховной Рады в Бюджет-2023, незаконно возвращают финансирование пропагандистского марафона "Единые новости" и русскоязычного телеканала FREEДОМ - на сумму 1,94 миллиарда гривен.
"Этот бюджет сфальсифицирован! Парламент сбил поправку о выделении средств на так называемый марафон. Но странным образом миллиарды на пропагандистскую машину вернулись. В бюджете, где нет средств на поднятие пенсий и социальных выплат, полностью зависит от внешних заимствований, закладывают щедрое финансирование олигархических каналов и русскоязычного ТВ. Это фальсификация и преступление. Полное обнуление парламента и неуважение к законодательному органу. Зачем ВР вообще нужна, если ее голосования умножаются на ноль? Президиум снова промолчит?", - отметила Геращенко.
"Каким-то удивительным образом решение Рады, которым сбили поправку пресловутого Трухина об увеличении расходов на единый марафон и русскоязычные "дом-ы", не учел Кабмин. Поэтому в проекте снова почти 2 миллиарда (!) на оплату деятельности олигархических телеканалов и государственных властных рупоров, которые методически разрушают остатки демократии в информационном пространстве страны, что на самом деле героически изо всех сил борется против диктатуры агрессора. Такой брутальной дерзости власти не могли себе представить. вопросов интеграции Украины ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе
Народный депутат Мария Ионова отмечает : "Правительство торжественно отчиталось, что подготовило проект Госбюджета 2023 с учетом поправок народных депутатов и что премьер рассчитывает на скорейшее голосование в парламенте. Только вопрос – почему манипуляции и обман называют "учетом поправок"? Несмотря на то, что парламент отклонил идею выделить дополнительные 1,4 миллиарда гривен на марафон и FREEДОМ, правительство продвинуло эту норму ко второму чтению".
"Напоминаю, что госбюджет 2023 г. предусматривает инфляцию на уровне 28-30% и полностью зависит от внешних заимствований! Украина не может себе позволить такую роскошь! Или летнюю форму для ВСУ также будем собирать по всему миру?", - замечает Ионова.
Народный депутат Николай Княжицкий отмечает , что выделенные средства на олигархические телеканалы – это плата за их лояльность к власти. "Они, прикрываясь войной, выключили вместе с властями из эфира других, пообещав властям ее не критиковать. За это попросили деньги из бюджета. Парламент не проголосовал за эту правку", - подчеркнул Княжицкий.
"Они воруют их у украинской армии и граждан, сидящих сейчас без света, воды и связи. Лучше бы купили оружие и энергооборудование", – считает народный депутат.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.48
Покупка 39.48Продажа 40.35
-
EUR
Покупка 38.56Продажа 39.61
- Актуальное
- Важное