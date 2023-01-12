В "Евросолидарности" возмущены блокированием участия Петра Порошенко в делегации ПАСЕ: это разрушает внутреннее единство и позорит Украину

В заявлении, обнародованном "Европейской Солидарностью", отмечается: исключение Петра Порошенко из состава делегации Верховной Рады в ПАСЕ – неадекватное решение власти, которое противоречит принципу политического единства и является очередной попыткой ограничить дипломатическую деятельность пятого Президента, направленную на укрепление международной коалиции на поддержку Украины.

В партии отмечают, что попытки препятствовать международным контактам Порошенко бессмысленны и тщетны, поскольку его связи держатся не на формальных должностях, а на авторитете, нарабатываемом годами партнерства и доверия.

"Европейская Солидарность" отмечает, что не поведется ни на какие мелкие провокации и будет продолжать соблюдать принцип единства. В то же время требует от власти и монобольшинства полностью очистить парламент от остатков распада ОПЗЖ. А как первый шаг – уже на этой неделе всех нардепов от ОПЗЖ освободить от должностей председателей, заместителей председателей и секретарей комитетов и посткомитетов, вывести из состава всех парламентских делегаций и групп сотрудничества с другими странами.

"Так же – отречься от практики совместных с ними голосований при принятии законов и закрыть, наконец, все те уголовные дела против Петра Порошенко, которые в 2019 году были возбуждены с подачи Портнова, Деркача, Кузьмина и других государственных предателей из пятой кремлевской колонны" , – говорится в заявлении.

"Мы, наша политическая сила, настаиваем на том, что должны использовать все контакты, все международные площадки для усиления Украины. Именно поэтому "Европейская Солидарность" делегировала в ПАСЕ опытнейшего дипломата Петра Порошенко", - пояснила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"Председатель ВРУ месяц не подписывал решение комитета об изъятии ОПЗЖистов и направлении туда Петра Порошенко, а сегодня сам комитет пересмотрел это решение, отобрав по существу место у Петра Порошенко и делегировав туда более лояльных к Банковой, более послушных представителей групп "За будущее" и " Доверие", правильно голосующих в парламенте, которым можно включаться в марафон. Это, конечно, подрыв единства, о котором много говорит власть, но как видим - на самом деле происходит другое", - констатирует народный депутат.

"Это не первый подобный сигнал. Вспомните запрет на выезд Порошенко в ПА НАТО, вспомните другие отвратительные, позорные вещи. Я считаю, что рано забывать о том, что война не закончилась на фоне Бахмута и Соледара. Мы будем делать все для того, чтобы защищать принципы демократии, парламентаризма, свободы слова. Подобные вещи нельзя терпеть ни в парламенте, ни в обществе", - убеждена Геращенко.

Председатель Комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе отмечает, что власти втянули в этот скандал европейских партнеров: "за хорошими заявлениями о единстве разворачивается все больший фестиваль цинизма и лицемерия, не идущий на пользу государству. На этот раз в политические игры втягивают уже и секретариат ПАСЕ. Это сознательный удар по единству. Стыдно за политиков, занимающихся такими недостойными вещами, когда на фронте гибнут такие достойные люди", – пишет депутат.

Народный депутат Владимир Арьев отметил, что нынешняя власть, которая имеет сейчас исторический шанс, будет вспоминаться мелочностью, как никакая другая в Украине.

"Вместо того чтобы поддерживать имидж единства политсил, Банковая руками комитета ВР по иностранным делам решила не пустить Порошенко в ПАСЕ. В ПАСЕ это заметят. А поскольку ПАСЕ состоит из депутатов национальных парламентов европейских стран, заметят и в важных для Украины столицах. Так же, как заметили тупое и незаконное решение властей не пустить Порошенко на сессию Парламентской Ассамблеи НАТО", – напомнил Арьев.

Народный депутат Алексей Гончаренко отмечает, что эта история – точно не о внутреннем единстве. "Вот Зеленский говорил о единстве. Прекрасно. Давайте объективно: ну явно же прошлый Президент Украины будет более эффективным в ПАСЕ, чем мощный дипломат от "За Будущее". Ну очевидно. И типа сейчас нет никакой политики, никто ничего не критикует. Но зачем делать какие-то такие довольно мелкие пакости? Ну это явно не о единстве, больше о лицемерии", – считает Гончаренко.

Народный депутат Виктория Сюмар пишет, что комитет изменил свое мнение "не без "волшебного пенделя" с Банковой".

"Я не знаю, какие дипломатические контакты или же победы имеет за собой депутат Бакунец, зато точно знаю, сколько пользы там мог бы принести Порошенко, учитывая его статус, контакты и понимание реальных потребностей страны сегодня. Он не просто в каждом интервью иностранном СМИ и на каждой международной встрече говорит об оружии. Он его сам покупает", – отмечает Сюмар.

"Депутаты от партии "Слуга Народа" решили, что Порошенко в Совете Европы от Украины лишний. Я понимаю, что он им и в Украине мешает, где так хочется такой монополии как в телевизионном марафоне: когда есть власть и ее псевдооппозиционные политические проекты. И все. Но хочется спросить у коллег: а мы действительно всех "победили", что снова взялись за мелкие внутриполитические разборки во время большой войны?", - отмечает народная депутат.

"Все наши внешние поражения, включая потери государственности, происходили на фоне нашей внутренней вражды и борьбы. Поэтому пока у нас страшный враг и пока лучшие из нас гибнут на многих фронтах, худшее, что могут делать политики - это заниматься политиканством, а не поддержкой своего единого украинского войска, где один за всех и все за одного.Скажу больше: это наш единственный способ выжить.Как государству. И это стоило бы усвоить тем, кто не очень хорошо учил историю.И не провоцировать внутреннюю распрю. Потому что последствия могут быть самыми непредсказуемыми", – резюмирует Сюмар.

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