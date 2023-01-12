Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Новости В "Евросолидарности" возмущены блокированием участия Петра Порошенко в делегации ПАСЕ: это разрушает внутреннее единство и позорит Украину

В "Евросолидарности" возмущены блокированием участия Петра Порошенко в делегации ПАСЕ: это разрушает внутреннее единство и позорит Украину

12 января, 2023 четверг
11:12
Новости

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" возмущены решением комитета ВР по иностранным делам, который неожиданно "переиграл" свое предыдущее решение включить Петра Порошенко в состав украинской делегации в ПАСЕ

В заявлении, обнародованном "Европейской Солидарностью", отмечается: исключение Петра Порошенко из состава делегации Верховной Рады в ПАСЕ – неадекватное решение власти, которое противоречит принципу политического единства и является очередной попыткой ограничить дипломатическую деятельность пятого Президента, направленную на укрепление международной коалиции на поддержку Украины.

В партии отмечают, что попытки препятствовать международным контактам Порошенко бессмысленны и тщетны, поскольку его связи держатся не на формальных должностях, а на авторитете, нарабатываемом годами партнерства и доверия.

"Европейская Солидарность" отмечает, что не поведется ни на какие мелкие провокации и будет продолжать соблюдать принцип единства. В то же время требует от власти и монобольшинства полностью очистить парламент от остатков распада ОПЗЖ. А как первый шаг – уже на этой неделе всех нардепов от ОПЗЖ освободить от должностей председателей, заместителей председателей и секретарей комитетов и посткомитетов, вывести из состава всех парламентских делегаций и групп сотрудничества с другими странами.

"Так же – отречься от практики совместных с ними голосований при принятии законов и закрыть, наконец, все те уголовные дела против Петра Порошенко, которые в 2019 году были возбуждены с подачи Портнова, Деркача, Кузьмина и других государственных предателей из пятой кремлевской колонны" , – говорится в заявлении.

"Мы, наша политическая сила, настаиваем на том, что должны использовать все контакты, все международные площадки для усиления Украины. Именно поэтому "Европейская Солидарность" делегировала в ПАСЕ опытнейшего дипломата Петра Порошенко", - пояснила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"Председатель ВРУ месяц не подписывал решение комитета об изъятии ОПЗЖистов и направлении туда Петра Порошенко, а сегодня сам комитет пересмотрел это решение, отобрав по существу место у Петра Порошенко и делегировав туда более лояльных к Банковой, более послушных представителей групп "За будущее" и " Доверие", правильно голосующих в парламенте, которым можно включаться в марафон. Это, конечно, подрыв единства, о котором много говорит власть, но как видим - на самом деле происходит другое", - констатирует народный депутат.

"Это не первый подобный сигнал. Вспомните запрет на выезд Порошенко в ПА НАТО, вспомните другие отвратительные, позорные вещи. Я считаю, что рано забывать о том, что война не закончилась на фоне Бахмута и Соледара. Мы будем делать все для того, чтобы защищать принципы демократии, парламентаризма, свободы слова. Подобные вещи нельзя терпеть ни в парламенте, ни в обществе", - убеждена Геращенко.

Председатель Комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе отмечает, что власти втянули в этот скандал европейских партнеров: "за хорошими заявлениями о единстве разворачивается все больший фестиваль цинизма и лицемерия, не идущий на пользу государству. На этот раз в политические игры втягивают уже и секретариат ПАСЕ. Это сознательный удар по единству. Стыдно за политиков, занимающихся такими недостойными вещами, когда на фронте гибнут такие достойные люди", – пишет депутат.

Народный депутат Владимир Арьев отметил, что нынешняя власть, которая имеет сейчас исторический шанс, будет вспоминаться мелочностью, как никакая другая в Украине.

"Вместо того чтобы поддерживать имидж единства политсил, Банковая руками комитета ВР по иностранным делам решила не пустить Порошенко в ПАСЕ. В ПАСЕ это заметят. А поскольку ПАСЕ состоит из депутатов национальных парламентов европейских стран, заметят и в важных для Украины столицах. Так же, как заметили тупое и незаконное решение властей не пустить Порошенко на сессию Парламентской Ассамблеи НАТО", – напомнил Арьев.

Народный депутат Алексей Гончаренко отмечает, что эта история – точно не о внутреннем единстве. "Вот Зеленский говорил о единстве. Прекрасно. Давайте объективно: ну явно же прошлый Президент Украины будет более эффективным в ПАСЕ, чем мощный дипломат от "За Будущее". Ну очевидно. И типа сейчас нет никакой политики, никто ничего не критикует. Но зачем делать какие-то такие довольно мелкие пакости? Ну это явно не о единстве, больше о лицемерии", – считает Гончаренко.

Народный депутат Виктория Сюмар пишет, что комитет изменил свое мнение "не без "волшебного пенделя" с Банковой".

"Я не знаю, какие дипломатические контакты или же победы имеет за собой депутат Бакунец, зато точно знаю, сколько пользы там мог бы принести Порошенко, учитывая его статус, контакты и понимание реальных потребностей страны сегодня. Он не просто в каждом интервью иностранном СМИ и на каждой международной встрече говорит об оружии. Он его сам покупает", – отмечает Сюмар.

"Депутаты от партии "Слуга Народа" решили, что Порошенко в Совете Европы от Украины лишний. Я понимаю, что он им и в Украине мешает, где так хочется такой монополии как в телевизионном марафоне: когда есть власть и ее псевдооппозиционные политические проекты. И все. Но хочется спросить у коллег: а мы действительно всех "победили", что снова взялись за мелкие внутриполитические разборки во время большой войны?", - отмечает народная депутат.

"Все наши внешние поражения, включая потери государственности, происходили на фоне нашей внутренней вражды и борьбы. Поэтому пока у нас страшный враг и пока лучшие из нас гибнут на многих фронтах, худшее, что могут делать политики - это заниматься политиканством, а не поддержкой своего единого украинского войска, где один за всех и все за одного.Скажу больше: это наш единственный способ выжить.Как государству. И это стоило бы усвоить тем, кто не очень хорошо учил историю.И не провоцировать внутреннюю распрю. Потому что последствия могут быть самыми непредсказуемыми", – резюмирует Сюмар.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Автор Татьяна Яворськая
11 января, 2023 среда
Икона с "Мерседесом": имело ли право УПЦ МП разрисовывать лавру портретами своих руководителей
розмова Байдена й Сі Цзіньпіна
10 января, 2023 вторник
Китай очень жестко предупредил о серьезных последствиях за помощь России, - дипломат Огрызко
МКС
12 января, 2023 четверг
Авария на МКС: Космонавтов вернут на Землю следующим кораблем "Союз"
Киев
-5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.97
    Покупка 39.97
    Продажа 40.66
  • EUR
    Покупка 41.79
    Продажа 42.82
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
12 января
12:09
OPINION
Возвращение блудного генерала Герасимова
12:05
Эксклюзив
Дело против меня заказное, хотят забрать мой бизнес, – Константин Жеваго
12:01
Эксклюзив
Страны Азии отказываются от контрактов по закупке военных самолетов РФ, почти все время стоящих в ремонтах, - эксперт по авиации Романенко
11:56
Эксклюзив
Соледар
В районе Соледара идут бои, врагу наносятся максимальные поражения, - пресс-секретарь Восточной группировки войск Череватый
11:48
Маляр: Министерство обороны обеспечило все основные потребности защитников, определенные Генштабом
11:43
Британские танки для Украины не изменят позиции Шольца, она зависит от Байдена, - Politico
11:34
Данилов анонсировал новость не только о поставке танков, а "еще много чего"
11:33
Укрэнерго: в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности, в 9 областях превышены лимиты потребления
11:10
В Мариуполе россияне окончательно снесли историческую памятку - "Дом с часами"
10:49
Британская разведка рассказала о роли российских десантников в боях на подступах к Кременной
10:42
Докладывал врагу о критической инфраструктуре, размещении ПВО и сухопутных войск на Черкасчине: СБУ задержала российского агента
10:33
Обстрелы Донетчины: захватчики повредили 6 домов в Угледаре, в Курахово - админздание, жилой фонд и предприятие
10:18
OPINION
Николай Княжицкий
Русскую церковь в Украине хотят сохранить
10:06
Принять десятый пакет санкций против РФ планируют в начале февраля, до саммита Украина – ЕС в Киеве, - СМИ
10:02
США в этом году предоставят Украине небывалую поддержку для востановления энергетики, - Галущенко
10:01
OPINION
Украинские суды будут обезглавлены
09:54
Алексей Данилов
Данилов сказал, за какое время украинские воины могут освоить танки Leopard
09:36
США и союзники готовят новые санкции против российской нефтяной промышленности, - WSJ
09:35
Угольная электростанция в Британии продлила работу еще на два года из-за войны в Украине
09:32
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Поставка танков Leopard и Challenger станет преодолением красной линии в предоставлении Украине тяжелого оружия, - Згурец
09:05
астероид
Мимо Земли пролетит астероид величиной с Биг-Бен
09:05
Эксклюзив
Константин Жеваго
Я горжусь тем, что украинец и другого паспорта не имею, - Константин Жеваго
09:05
Враг 90 раз обстрелял Херсонщину из разных видов вооружения за прошедшие сутки
09:03
В Луганске под нужды раненых военных РФ оккупанты обустроили актовый зал областной больницы, - ОВА
08:59
Инфографика
Актуальный курс валют на 12 января: цена доллара и евро в Украине
08:51
Армия РФ обстреляла за сутки по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковщины
08:45
На водохранилище Москвы горел буксир "Адлер"
08:32
Инфографика
Вертолет, 430 солдат и 3 беспилотника: Генштаб назвал, что потеряла Россия за сутки войны в Украине
08:31
ПВО
Над Черным морем, вблизи Одесчины, украинская ПВО сбила беспилотник врага
08:26
В районе Соледара украинское войско уничтожило более 100 россиян
08:18
За сутки в Донецкой области российские войска убили мирного жителя
08:15
Обзор
Бриллиантовая рука Москвы. Почему Европа продолжает покупать российские кровавые алмазы
08:13
Ночью россияне обстреливали Никопольщину из тяжелой артиллерии: повреждены частные дома и хозяйственные постройки
08:03
OPINION
Мы ржем над губами и ягодицами...
07:40
Оккупанты в Крыму набирают наемников в новосозданные ЧВК, предлагают высокое денежное содержание, - Генштаб
07:24
Обновлено
Враг обстрелял Запорожье: повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома
07:09
Виктор Ляшко
Влияние войны на свое психоэмоциональное состояние испытывают около 14 миллионов украинцев, - Ляшко
06:40
Maxar распространила новые спутниковые снимки разбомбленных Соледара и Бахмута
06:08
В Беларуси задержали бывшего кандидата в президенты Дмитриева, - СМИ
06:01
Путин назначил Герасимова, чтобы ослабить влияние Пригожина и силовиков - ISW
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV