В Европу прибудут 10,5 тыс. американских военных на ротацию, - Пентагон
США отправят 10,5 тысяч военных на ротацию в Европу в ближайшие месяцы
Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга.
Как подчеркнул Кирби, эти силы не пойдут в Украину, а будут в Европе для обеспечения обороны стран НАТО.
"Их ротация разработана для реагирования на текущую среду безопасности", – отмечает он.
Общее количество американских войск в Европе будет оставаться на уровне около 100 тысяч солдат.
- По словам Кирби, если Сенат не примет решения о продлении оказания помощи Украине до 19 мая, между поставками вооружения могут быть перерывы.
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