В Европу прибудут 10,5 тыс. американских военных на ротацию, - Пентагон

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга.

Как подчеркнул Кирби, эти силы не пойдут в Украину, а будут в Европе для обеспечения обороны стран НАТО.

"Их ротация разработана для реагирования на текущую среду безопасности", – отмечает он.

Общее количество американских войск в Европе будет оставаться на уровне около 100 тысяч солдат.

По словам Кирби, если Сенат не примет решения о продлении оказания помощи Украине до 19 мая, между поставками вооружения могут быть перерывы.

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