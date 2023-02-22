В Европу доставят российские танки, захваченные украинскими бойцами во время войны с РФ
В годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину европейцы увидят российские танки, которые захватили наши бойцы. В ночь на 22 февраля трофейную технику отправили в четыре страны ЕС
Об этом информирует министр обороны Украины Алексей Резников .
"Сегодня ночью 4 российских танка "ворвались" в ЕС и НАТО. Но, как говорится, есть нюанс. Благодаря украинским воинам", - написал министр.
Уточняется, что трофейную технику увидят 24 февраля в Германии, Литве, Латвии и Эстонии.
Резников подчеркнул, что вражеские танки могут попасть в Европу через Украину только в виде музейных экспонатов.
"Это также должно стать сигналом для россиян. В Европе вблизи посмотрят на их настоящее лицо. Ранее вызывавшее тотальный страх, а теперь все чаще - отвращение и презрение. Больше европейцев убедится, что Россию можно и нужно побеждать на поле боя", - добавил министр.
Летом первые экспонаты увидели в Польше и Чехии.
Также министр обороны подчеркнул, что в ближайшее время мы получим первые танки от партнеров с подготовленными украинскими экипажами.
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