Об этом информирует министр обороны Украины Алексей Резников .

"Сегодня ночью 4 российских танка "ворвались" в ЕС и НАТО. Но, как говорится, есть нюанс. Благодаря украинским воинам", - написал министр.

Уточняется, что трофейную технику увидят 24 февраля в Германии, Литве, Латвии и Эстонии.

Резников подчеркнул, что вражеские танки могут попасть в Европу через Украину только в виде музейных экспонатов.

"Это также должно стать сигналом для россиян. В Европе вблизи посмотрят на их настоящее лицо. Ранее вызывавшее тотальный страх, а теперь все чаще - отвращение и презрение. Больше европейцев убедится, что Россию можно и нужно побеждать на поле боя", - добавил министр.

Летом первые экспонаты увидели в Польше и Чехии.

Также министр обороны подчеркнул, что в ближайшее время мы получим первые танки от партнеров с подготовленными украинскими экипажами.