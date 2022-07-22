Об этом говорится на сайте Европола.

"Европол тесно сотрудничает с украинскими чиновниками, чтобы уменьшить угрозу продажи оружия в Европейский Союз. Мы полностью доверяем им, поскольку они предпринимают новые меры по мониторингу и отслеживанию этого огнестрельного оружия", – говорится в заявлении Европола.

Там отметили, что, учитывая опыт боевых действий прошлого в Украине, может возникнуть угроза попадания огнестрельного оружия в чужие руки.

"Что касается войны в Украине Европол предупредил, что распространение огнестрельного оружия и взрывчатки в Украине может привести к увеличению огнестрельного оружия и боеприпасов, которые попадают в ЕС через установленные контрабандные маршруты или онлайн-платформы. Эта угроза может быть еще больше после завершения конфликта", – добавляет ведомство.

21 июля немецкое издание Spiegel опубликовало материал со ссылкой на спикера Европола Япа Оп Ген Оорта, который якобы заявил о зафиксированных случаях торговли на черном рынке огнестрельным оружием и товарами военного назначения. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал заявления о якобы случаях "торговли оружием и военными товарами на черном рынке" из Украины.

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