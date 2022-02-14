В "Европейской Солидарности" требуют от Зеленского немедленно отозвать посла Пристайко и дезавуировать его заявления по поводу членства Украины в НАТО

Об этом сообщает сайт "Европейской Солидарности" .



"Стратегический курс Украины на членство в ЕС и НАТО закреплен в украинской Конституции. И нет никакого шанса это изменить. Горжусь, что наша команда закрепила в Основном законе национальную объединяющую идею – стать полноправными членами Альянса", - пишет в Facebook сопредседатель фракции. Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.



"В предыдущем парламенте некоторые фракции тогда упрекали Петра Порошенко в том, что это предвыборный пиар, но, склонив головы, проголосовали. Все последующие события показывают, насколько правильным был этот шаг пятого Президента. Сильный сигнал обществу и миру, зафиксировавшему необратимость нашего внешнеполитического выбора ", – напоминает Геращенко.



"Некорректный и противоречивый комментарий украинского посла в Британии г-на Пристайко, что Украина может отказаться от НАТО, противоречит украинской Конституции и нашим стратегическим, безопасным интересам и требует немедленной реакции МИД и ОП. Пристайко - опытный дипломат и должен немедленно исправить свои цитаты в комментарии Рейтерс. Украина - движется в ЕС и НАТО, и наша цель получить ПДЧ уже в ближайшее время", - отмечает Геращенко.



"Европейская Солидарность" требует от власти дезавуировать заявления, противоречащие нашему внешнеполитическому курсу", - отмечает народный депутат.



"Нет сомнения, что среди членов ЕС и НАТО есть страны, которые хотели бы нашей "нейтральности", и мы даже знаем названия этих стран. Но это отнюдь не сдержит Россию. 2008 год доказал, что отказ Украины и Грузии в ПДЧ только развился". Мы никогда не согласимся на решение европейских вопросов безопасности за счет Украины", - отмечает Ирина Геращенко.



"Недавно, на брифинге в Москве, президент Франции Макрон проговорился, что Путин дожал Зеленского, чтобы тот отозвал из ВР законопроект о переходном правосудии. Сегодня господин Пристайко по сути проговорился об очевидном - на Украину давят или намекают, что на время мы должны отказаться от наших евроатлантических стремлений.И власть рассматривает этот сценарий как рабочий. Не зря Зеленский блокировал сближение с НАТО первые годы своего президентства, несмотря на требования оппозиции, не поехал на лондонский саммит НАТО и избегал какой-либо конкретики по Альянсу", - напоминает Ирина Геращенко.



"Украина не откажется от цели – членства в НАТО. Этого не будет. Украинский народ определился. Властям желательно спокойно, четко и жестко это артикулировать и сделать все для получения ПДЧ уже этим летом, на мадридском саммите НАТО. Для этого стоит разблокировать реформы, провести честный конкурс на руководителя САП и НАБУ, принять закон об СБУ, отказаться от политически мотивированного правосудия", – объясняет Геращенко.



"Любая попытка заблокировать евроатлантическую интеграцию, взять курс на нейтральность и вернуться к многовекторности будет рассматриваться обществом как государственная измена", - отмечает депутат.



Народный депутат Владимир Арьев отмечает, что западные партнеры очень удивлены заявлением Пристайко и нуждаются в пояснениях.



"После заявления посла в Великобритании Пристайка о возможности уступить вступление в НАТО, чтобы отвлечь войну, у меня красный мессенджер. Коллеги-депутаты из европейских стран спрашивают, уже ли мы сдались? Называют это заявлением геополитической катастрофой. Мой друг, депутат дружественной к нам страны, написал, что собирался сегодня в Киев быть с украинцами, а теперь не знает ехать ли вообще", - пишет Арьев.



"Это пример того, как можно получить и позор, и войну. Очевидно, без разрешения Офиса президента такие заявления не делаются. А там, значит, сидят трусы и московские агенты, если идут на такое? Одна фраза может нивелировать волну поддержки Украины, которая поднялась сейчас в мире", - возмутился народный депутат.



"Или Банковая отзывает Пристайка из Лондона и дезавирует его заявление, или попыткой уклониться от обороны они лишь привлекут врага к худшим действиям", - резюмирует Арьев.

Напомним, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью журналисту Стивену Нолану заявил, что Украина может подумать об отказе от вступления в НАТО во избежание полномасштабной войны с РФ.

Спикер МИД Украины Олег Николенко назвал слова Пристайко "вырванными из контекста" , но отметил необходимость гарантий безопасности для Украины на фоне агрессии РФ.