В "Европейской Солидарности" советуют "глашатаям раскола" честно исследовать причинно-следственные связи российского вторжения и не нарушать принцип единства
Как пишет в Facebook народный депутат Ростислав Павленко, корни полномасштабного вторжения рашистов следует искать не в "2015-16", когда как раз вторжение удалось купировать и освободить две трети ранее оккупированных территорий Донбасса, а в 2019-2022 годах
"И особенно с ноября 2021 года, когда западные партнеры били в набат по поводу рашистского вторжения, а горе-советники наперегонки генерировали месседжи о "нагнетании паники" и "информационных операциях" в ущерб "большому строительству", - замечает Павленко.
"Мы в "Европейской Солидарности" как не велись, так и не собираемся вестись на примитивные провокации и начинать внутренне украинское выяснение отношений - до дня Украинской Победы", - также отмечает народный депутат.
"Надеемся, что серия неспровоцированных и подлых атак властных спикеров в нашу сторону – это превышение полномочий со стороны желающих выслужиться бесполезных прислужников, а не высоко согласованная политика нападок на оппозицию, в нарушение единства и вопреки тому, что для всех украинцев сейчас враг должен быть один - путинская россия", – отмечает Павленко.
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