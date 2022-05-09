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Главная война с Россией В европейские порты экспортируется 60-70% российской нефти, немедленно нужно эмбарго, - журналист Клименко
Эксклюзив

В европейские порты экспортируется 60-70% российской нефти, немедленно нужно эмбарго, - журналист Клименко

9 мая, 2022 понедельник
22:09
война с Россией

Андрей Клименко, журналист, главный редактор портала BlackSeaNews отметил, что ограничение захода танкерам с российскими флагами в европейские порты никак не повлияло на объемы экспорта российской нефти потому, что были прописаны исключения в директиве по запрету входа судов в порты

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"К примеру, за апрель месяц через черноморские и азовские порты России было экспортировано почти 11 млн тонн нефти и нефтепродуктов. На мой взгляд, становится первым вопросом  немедленное  введение  эмбарго на российскую нефть. Если этого не произойдет, то обстрелы инфраструктуры, гражданских объектов, культурных ценностей и потери среди мирного населения и наших военных будут продолжаться потому, что кошелек Путина будет это позволять", – отметил журналист.

Андрей Клименко пояснил, что пакет санкций ЕС, принятый 8 апреля, содержал норму по запрету захода судов под российскими флагами в европейские порты, также были и исключения. И в этих исключениях было написано кроме экспорта энергетических и продовольственных товаров, то есть эти санкции пока не запрещают вход танкеров с российской маркой в европейские порты.

"Мы ежедневно фиксируем, что примерно 60-70% экспорта российской нефти идет из Черного и Азовского морей в европейские порты. Мы говорим, что 70% портов назначения - это порты НАТО и 60% судов являются танкерами стран НАТО и ЕС, на первом месте там стоят Греция и Турция. Нужно эмбарго или санкционировать порты отправления" - подытожил Клименко.

Главный редактор портала добавил, что, например, Греция имеет самый большой в мире танкерный флот, то есть для нее прекратить работу с российской нефтью означает поставить на прикол сотни танкеров, и это надо учитывать.

  • Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что соберет глав МИД Евросоюза, если нефтяное эмбарго для России не согласуют в ближайшие дни.
  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала заявление, что шестым пакетом санкций Евросоюза предусмотрено эмбарго на российскую нефть.
  • 9 мая спикер дер Ляен Эрик Мамер сообщил, что глава Еврокомиссии едет к Орбану в Будапешт обсудить нефтяное эмбарго

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эмбарго
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