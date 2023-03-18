В европейские клиники удалось эвакуировать 2800 украинцев, - МОЗ
На этой неделе в страны ЕС удалось вывезти на лечение 20 украинцев, всего в Европу для получения медицинской помощи смогли эвакуировать 2800 граждан
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
На этой неделе медицинские учреждения Дании, Германии и Норвегии смогли принять на лечение 20 украинских граждан: "+ 20 украинцев были эвакуированы на этой неделе на лечение в клиники ЕС. В составе группы – пациенты с минно-взрывными ранениями и онкопациенты".
Всего удалось вывезти 2800 украинцев.
- Напомним, в центре "Незламні" во Львове медики провели две операции 16-летнему парню из Бахмута, у которого обломок снаряда застрял возле сердца. Впереди подростка ждет длительная реабилитация.
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