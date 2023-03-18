В европейские клиники удалось эвакуировать 2800 украинцев, - МОЗ

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

На этой неделе медицинские учреждения Дании, Германии и Норвегии смогли принять на лечение 20 украинских граждан: "+ 20 украинцев были эвакуированы на этой неделе на лечение в клиники ЕС. В составе группы – пациенты с минно-взрывными ранениями и онкопациенты".

Всего удалось вывезти 2800 украинцев.