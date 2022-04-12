В Европе выросли цены на газ в результате сокращения Газпромом его транзита через Украину, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg.



По предварительным данным, заказы сократились примерно до 68% от суммы, которую ОАО "Газпром" может отправить по своему транзитному контракту.

Однако в "Газпроме" заявили, что потоки газа отвечали запросам клиентов. Они также сообщают, что поставки через другой трубопровод Северный поток осуществлялись почти по полной.



По словам европейского газового стратега Morgan Stanley Мартина Ратса, европейские цены на газ на ближайшее время сейчас отражают надбавку 20-40% из-за риска перебоев.



Угроза сокращения поставок и попытки изолировать администрацию президента Путина от мира из-за войны в Украине заставили европейские страны искать другие поставки.

Италия в понедельник согласилась увеличить импорт из Алжира, чтобы уменьшить свою зависимость от России, что обеспечивает около 40% ее спроса.

Поиск альтернатив также стимулирует глобальный порыв к сжиженному газу.

В частности, TotalEnergies SE и ее партнеры планируют расширить свои экспортные мощности в Луизиане и отправить больше СПГ в Европу.

По словам Morgan Stanley, континент повысит мировой спрос на топливо быстрее, чем ожидалось ранее, и будет поддерживать цены на одном уровне в течение нескольких лет.

Фьючерсы на газ в Нидерландах выросли на 3,9% и выросли на 2,8% до €102,91 за мегаватт-час по состоянию на 10:35 в Амстердаме.

Контракт в эквиваленте Великобритании вырос на 3,5% до 220,51 пенса за терм.



Цены установились в последние дни после сильного колебания в течение недель после вторжения РФ в Украину.

Тем не менее, риски остаются, особенно из-за роста давления как внутри, так и за пределами Европейского Союза по усилению мер против импорта российской энергии.

Напомним, что 12 апреля Италия в рамках поиска альтернатив российскому газу и диверсификации поставок энергоресурса договорилась об увеличении импорта газа из Алжира.