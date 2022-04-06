В Европе во время концертов в поддержку Украины собрали более 83 млн евро, - Джамала
Во время благотворительных концертов в странах Европы певцы собрали более 83 млн евро для поддержки украинцев на фоне полномасштабного вторжения РФ
Об этом сообщила Джамала.
"Нам уже удалось собрать более 83 млн евро на помощь Украине. Сейчас каждый использует свой ресурс, чтобы помочь. Я считаю своим долгом рассказывать о преступлениях России миллионам людей по всему миру и призываю помогать нам. Только благодаря европейским друзьям нам уже удалось собрать миллионы", - подчеркнула она.
Зрители финала Нацотбора на Евровидение в Берлине послали €3,3 млн, а в рамках кампании ARD по сбору средств для украинцев собрали около €67 млн. Деньги передали организациям Aktion Deutschland Hilft и Bündnis Entwicklung Hilft, которые помогают гражданам Украины.
Еще €52 тыс. собрали на шоу The Voice в Литве. Пожертвования отдали организации Blue/Yellow, поддерживающей украинских военных.
На концерте We are one в Бухаресте, в котором приняли участие Том Одел, Армин ван Бюрен и другие исполнители, собрали 950 тысяч евро и передали их Обществу Красного Креста в Румынии.
Также £13,4 млн пожертвовали на Concert For Ukraine в Бирмингеме, к которому присоединились Эд Ширан и Грегори Портер.
- В Великобритании на благотворительном концерте мировые попмузыканты собрали $16 млн помощи для Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.86
-
EUR
Покупка 32.11Продажа 32.92
- Актуальное
- Важное