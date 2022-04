В Европе во время концертов в поддержку Украины собрали более 83 млн евро, - Джамала

Об этом сообщила Джамала.



"Нам уже удалось собрать более 83 млн евро на помощь Украине. Сейчас каждый использует свой ресурс, чтобы помочь. Я считаю своим долгом рассказывать о преступлениях России миллионам людей по всему миру и призываю помогать нам. Только благодаря европейским друзьям нам уже удалось собрать миллионы", - подчеркнула она.



Зрители финала Нацотбора на Евровидение в Берлине послали €3,3 млн, а в рамках кампании ARD по сбору средств для украинцев собрали около €67 млн. Деньги передали организациям Aktion Deutschland Hilft и Bündnis Entwicklung Hilft, которые помогают гражданам Украины.



Еще €52 тыс. собрали на шоу The Voice в Литве. Пожертвования отдали организации Blue/Yellow, поддерживающей украинских военных.



На концерте We are one в Бухаресте, в котором приняли участие Том Одел, Армин ван Бюрен и другие исполнители, собрали 950 тысяч евро и передали их Обществу Красного Креста в Румынии.



Также £13,4 млн пожертвовали на Concert For Ukraine в Бирмингеме, к которому присоединились Эд Ширан и Грегори Портер.

В Великобритании на благотворительном концерте мировые попмузыканты собрали $16 млн помощи для Украины.

