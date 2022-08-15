Об этом информирует Bloomberg.

"Европейские цены на электроэнергию подскочили до нового рекорда, поскольку природный газ продолжил рост, усугубив энергетический кризис, который угрожает погрузить регион в рецессию", – пишет агентство.

В Германии тарифы на электроэнергию на следующий год выросли на 3% - до €474 за МВт-час. Это почти в шесть раз больше, чем в прошлом году, а за последние два месяца цена удвоилась.

В ведомстве отмечают, что на рынке есть опасения относительно нехватки газа в Европе, что не позволит достаточно выработать электрической энергии этой зимой. Кроме того, атомные мощности Франции низки, что сокращает возможность экспорта в ближайшие месяцы.

"Рост цен на энергоносители влияет на счета для домохозяйств и затраты на все: от производства пищи до нагрева стекла. Энергокризис влечет за собой инфляцию по всей Европе, подталкивая рост потребительских цен к двузначным цифрам", - говорится в сообщении.

За месяц в Британии оптовая цена электроэнергии выросла почти в семь раз – до примерно £591, это $713 за мегаватт-час.

В настоящее время стоимость энергоснабжения в Европе оказывает давление на потребителей и промышленность, сообщают в агентстве. Политики рассматривают дальнейшие меры, чтобы облегчить удар и влияние на экономику от растущих расходов.

11 августа цена электроэнергии в Германии по поставкам в следующем году стоила 452,50 евро.

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