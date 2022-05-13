Об этом сообщает официальный сайт УАФ .

По словам президента ФИФА, когда он стал президентом ФИФА, то и подумать не мог, что "ситуация в мире будет столь печальной".

"Футбол, конечно, доставляет нам удовольствие и эмоции, что является самой главной его задачей. Но есть проблемы, которые футбол, к сожалению, решить не может. Мы сейчас в Европе столкнулись с военным конфликтом, чего не знали уже давно. Когда я стал президентом ФИФА, я и подумать не мог, что ситуация в мире будет такой печальной. Футбол не может остановить войну, но может этому способствовать, может помогать, может требовать мира. Именно это я делаю здесь, как и на последнем конгрессе ФИФА. приложить все усилия ради мира. Чтобы он снова пришел в Украину. Должны помогать жертвам этой войны", — сказал Джанни Инфантино на конгрессе ФИФА.

В Вене прошел 46-й Конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций, рассмотревший целый ряд важных вопросов. Дистанционно из Украины приняла участие делегация УАФ во главе с президентом ассоциации Андреем Павелко.

1 апреля президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что Российский футбольный союз не исключили из организации, потому что это "не вариант".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb