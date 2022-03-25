В Европе резко выросли цены на сталь после вторжения России в Украину
Вторжение России в Украину нарушило логистику, спровоцировало санкции и вызвало стремительный рост цен на энергоносители, поэтому в Европе продолжают наблюдать рост цен на сталь
Об этом сообщает Reuters.
Известно, что Россия занимает пятое место в мире по производству стали, а Украина – 14-е место. На них приходится пятая часть импорта в Европейский Союз. Европейские цены на горячекатаный рулон выросли почти на 40% за последние три недели. Цены в Северной Америке и Китае также выросли, но гораздо меньше, примерно на 7-8%.
Аналитики отмечают, что цены продолжат расти в краткосрочной перспективе. Ведь несмотря на то, что западные страны не применяли санкции непосредственно к российским сталелитейным компаниям, проблемы с логистикой и косвенное влияние санкций привели к сбоям в бизнесе и поставках.
Помимо опасений по поводу потери поставок из России и Украины, "Европе также приходится бороться с ростом цен на энергоносители из-за войны. Сектор уже боролся с высокими затратами на энергию, когда вторжение России в Украину в конце февраля спровоцировало новый скачок цен на нефть и газ, что привело к росту цен на электроэнергию. Электропечи для производства стали составляют чуть более 40% производства в Европе, что выше, чем в других регионах", – добавляют в издании.
- Напомним, США и ЕС договорились о поставках в Европу большего объема сжиженного газа, чтобы снизить зависимость от РФ.
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