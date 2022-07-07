Об этом Кавалери заявил на брифинге в четверг, передает "Европейская правда".

"Мы наблюдаем новую волну случаев COVID-19 во многих государствах по всей Европе. Всплеск заболеваемости вызван мутациями BA.4 и BA.5 варианта "Омикрон", которые легко передаются от человека к человеку", - отметил Кавалери.

По оценкам Европейского агентства по лекарственным средствам, упомянутые мутации уже к концу июля могут стать господствующими на территории ЕС. И хотя пока нет свидетельств, что они приводят к более тяжелой болезни, "рост распространения вируса среди старшего населения уже приводит к более тяжелым случаям" COVID-19.

Кавалери призвал сделать более доступными бустерные дозы вакцины против коронавируса, в частности для людей в возрасте от 60 лет и для всех, кто находится в группе риска.

"В то время как в ЕС разворачивается новая волна (коронавируса), уязвимым группам важно соблюдать защитные меры и не затягивать с вакцинацией", - подчеркнул он.

Большинство государств ЕС отменили почти все коронавирусные ограничения, введенные еще в 2020 году, когда пандемия COVID-19 только начиналась. Но с распространением более заразного штамма "Омикрон", который люди переносят легче, заболеваемость снова начала расти.

Напомним, 6 июля в трех странах Европы было выявлено более 100 тыс. новых больных в сутки. В этот день стало известно, что в течение двух недель заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 30%.

Из-за резкого увеличения количества заболеваний Кипр возвращает масочный режим с 8 июля.

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