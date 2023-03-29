Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

"Буквально сегодня утром ENTSO-E приняла решение о дальнейшем увеличении импортных мощностей до 850 МВт с нынешних 700 МВт. Это лишь один шаг, но очевидно, что это прогресс", – заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Она отметила, что имела личную встречу с главой Минэнерго Германом Галущенко. Стороны обсудили, как еще ЕС может помочь Украине.

Симсон проинформировала о плане поставок солнечных панелей в Украину, чтобы обеспечить электроснабжение больниц и других объектов гражданской инфраструктуры, "даже если России временно удалось разрушить некоторые соединения с сетью".