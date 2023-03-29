В Европе разрешили Украине увеличить возможности импорта электроэнергии до 850 МВт
Европейское энергообъединение ENTSO-E приняло решение об увеличении возможностей импорта электроэнергии в Украину с 700 МВт до 850 МВт
Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.
"Буквально сегодня утром ENTSO-E приняла решение о дальнейшем увеличении импортных мощностей до 850 МВт с нынешних 700 МВт. Это лишь один шаг, но очевидно, что это прогресс", – заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.
Она отметила, что имела личную встречу с главой Минэнерго Германом Галущенко. Стороны обсудили, как еще ЕС может помочь Украине.
Симсон проинформировала о плане поставок солнечных панелей в Украину, чтобы обеспечить электроснабжение больниц и других объектов гражданской инфраструктуры, "даже если России временно удалось разрушить некоторые соединения с сетью".
- 16 февраля в Укрэнерго сообщили об увеличении возможностей импорта до 700 МВт в любое время суток. До этого максимально возможный импорт из Европы составлял 700 МВт ночью и 600 МВт в другие часы суток.
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