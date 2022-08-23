Об этом сообщает Bloomberg.

Пятипалубная 72-метровая (236 футов) яхта была выставлена на продажу после того, как JPMorgan Chase & Co. пригласила ссуду на 20,5 миллиона евро (20,4 миллиона долларов), связанную с судном.

Яхта стоимостью около 75 миллионов долларов выставлена на аукцион Адмиралтейским судом Гибралтара. Торги вели один день, а заявки принимались в электронном виде.

Всего на торгах было сделано 63 ставки. За какую сумму и кому именно продали яхту, неизвестно. Информация о продаже судна будет опубликована примерно через две недели после завершения сделки.

Ранее сообщалось, что судно, скорее всего, будет продано ниже своей оценочной стоимости.

"Аксиома" стала первой яхтой, проданной из-за того, что ее владелец попал под международные санкции после широкомасштабного российского вторжения в Украину. Она была конфискована в марте властями на британской территории у входа в Средиземное море.

Санкции против Пумпянского ввели Евросоюз 10 марта, а через пять дней – Великобритания. Как и другие попавшие под прицел магнаты, он пытался реструктуризировать свои ключевые активы. Он выкупил свою долю у ПАО "ТМК", крупнейшему производителю стальных труб в России, и вышел из совета директоров. Великобритания оценила стоимость Пумпьянского в 1,8 млрд фунтов (2,1 млрд долларов).

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