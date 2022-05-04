В Европе поняли, что их ждет, если не остановить Путина в Украине, - польский историк Адамский

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Европейцы учли свои исторические ошибки. Это не только урок войны Гитлера против Польши, но и сделали выводы из Мюнхенского соглашения 1938 года. Именно тогда Чехословакию заставили отдать часть своих территорий Германии. Европейцы поняли, что если сейчас они не смогут удержать агрессор ведет конвенционную войну против Украины, и заплатить за это, то потом эта политическая цена будет намного выше. Поскольку Путин после Украины будет угрожать Европе не конвенционной войной, а уже ядерной", - пояснил Адамский.





Адамский отметил, что угрожая ядерной войной Путин пытается запугать западное общественное мнение. По его словам, других средств как ядерный шантаж у Путина уже не осталось.

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"В Европе прекрасно понимают, что было бы, если бы Путин смог захватить Киев и поставить свое марионеточное правительство, так как это сделал Сталин в Польше в 1944-1945 гг. После захвата Киева агрессор был бы только поощрен выдвигать дальнейшие требования к Европе. Он бы, например, начал заниматься русскоязычным населением в Эстонии, а мир не учел бы его требования. После такого российская дипломатия сразу же напомнила миру, что РФ имеет ядерное оружие. Именно поэтому европейцы сделали выводы из политики умиротворения агрессора. Сейчас поддержка Украины значительно больше, чем в 1939 году. Мероприятие сделало выводы из собственных исторических ошибок", - добавил Адамский.