В Европе первая неделя июля стала самой жаркой за всю историю наблюдений
По данным Всемирной метеорологической организации ООН (ВМО), первая неделя июля стала самой жаркой за всю историю наблюдений
Об этом информирует Euronews.
В прошлый четверг был зафиксирован среднесуточный глобальный пик 17,08°C.
"В мире была самая жаркая неделя за всю историю наблюдений, по предварительным данным", - говорится в заявлении ВМО.
Сообщается, что эта волна экстремальных температур, вызванная поступлением горячего сухого воздуха с юга, наступила в то время, когда большинство Европы уже испытали волну жары.
Во Франции, Испании, Италии, Польше и Германии наблюдается рост температуры воздуха из-за интенсивного и продолжительного периода жары. В воскресенье в Лионе, на юго-востоке Франции, была зафиксирована максимальная температура 37-38°C. Эксперты Meteo France считают, что хотя эта волна жары не исключительна для лета, ее продолжительность в несколько дней требует особого внимания.
В Германии зафиксирована температура 38°C, а в Польше температура достигла 30°C. Врачи советуют воздерживаться от выхода на улицу во время солнечной пиковой активности и пить много жидкости. Жара также усилилась в Италии, а в Испании и Португалии ожидается температура более 40°C в ближайшие дни.
Прошлым летом в Европе было зарегистрировано более 61 тыс. смертей, связанных с жарой. Италия, Греция, Испания и Португалия были наиболее пострадавшими странами.
- 10 июля в столице Индии Нью-Дели зафиксировали рекордный по количеству осадков день впервые за последние 40 лет. Ливни повлекли за собой наводнения и оползни, в результате чего погибли по меньшей мере 22 человека.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.7
Покупка 36.7Продажа 37.39
-
EUR
Покупка 40.64Продажа 41.55
- Актуальное
- Важное