Об этом информирует Euronews.

В прошлый четверг был зафиксирован среднесуточный глобальный пик 17,08°C.

"В мире была самая жаркая неделя за всю историю наблюдений, по предварительным данным", - говорится в заявлении ВМО.

Сообщается, что эта волна экстремальных температур, вызванная поступлением горячего сухого воздуха с юга, наступила в то время, когда большинство Европы уже испытали волну жары.

Во Франции, Испании, Италии, Польше и Германии наблюдается рост температуры воздуха из-за интенсивного и продолжительного периода жары. В воскресенье в Лионе, на юго-востоке Франции, была зафиксирована максимальная температура 37-38°C. Эксперты Meteo France считают, что хотя эта волна жары не исключительна для лета, ее продолжительность в несколько дней требует особого внимания.

В Германии зафиксирована температура 38°C, а в Польше температура достигла 30°C. Врачи советуют воздерживаться от выхода на улицу во время солнечной пиковой активности и пить много жидкости. Жара также усилилась в Италии, а в Испании и Португалии ожидается температура более 40°C в ближайшие дни.

Прошлым летом в Европе было зарегистрировано более 61 тыс. смертей, связанных с жарой. Италия, Греция, Испания и Португалия были наиболее пострадавшими странами.