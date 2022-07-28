В Европе осенью начнется политическое землетрясение, - аналитик Стулик
Крайние партии не станут основными политическими силами Европы, но их влияние вырастет на фоне энергетического кризиса
Об этом в эфире Еспресо заявил старший аналитик исследовательского центра "Европейские ценности" в Праге Давид Стулик.
"Я считаю, что осенью в Европе начнется мощное политическое землетрясение. Из-за всех этих трудностей с поставкой газа и с отоплением, которые нас ждут, возрастет влияние разных популистов и демагогов - и крайних правых, и крайних левых", - сказал он.
Стулик привел пример Италии.
"Представители "Братства Италии", которые очень правые, то их заявления относительно Кремля очень критичны и они наоборот, говорят о поддержке Украины. В ЕС, как в семье, когда одни родные влияют на других. Если одно правительство очень радикально, то другие страны будут сдерживать его", - добавил аналитик.
Он считает, что это сдерживание приведет к тому, что крайние партии не станут основными политическими силами в Европе.
"Я думаю, этого не произойдет, но их влияние и присутствие на политическом спектре действительно вырастет осенью. Я думаю, что европейские общества настолько политически зрелые, что не начнут голосовать за эти экстремистские движения", - подытожил Стулик.
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