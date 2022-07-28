В Европе осенью начнется политическое землетрясение, - аналитик Стулик

Об этом в эфире Еспресо заявил старший аналитик исследовательского центра "Европейские ценности" в Праге Давид Стулик.

"Я считаю, что осенью в Европе начнется мощное политическое землетрясение. Из-за всех этих трудностей с поставкой газа и с отоплением, которые нас ждут, возрастет влияние разных популистов и демагогов - и крайних правых, и крайних левых", - сказал он.

Стулик привел пример Италии.

"Представители "Братства Италии", которые очень правые, то их заявления относительно Кремля очень критичны и они наоборот, говорят о поддержке Украины. В ЕС, как в семье, когда одни родные влияют на других. Если одно правительство очень радикально, то другие страны будут сдерживать его", - добавил аналитик.

Он считает, что это сдерживание приведет к тому, что крайние партии не станут основными политическими силами в Европе.

"Я думаю, этого не произойдет, но их влияние и присутствие на политическом спектре действительно вырастет осенью. Я думаю, что европейские общества настолько политически зрелые, что не начнут голосовать за эти экстремистские движения", - подытожил Стулик.