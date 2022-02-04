В Европе обнаружили новый штамм ВИЧ, который вдвое быстрее поражает иммунную систему
В Нидерландах обнаружили новый вариант ВИЧ-VB
Об этом пишет Daily Mail.
По информации ученых из Оксфордского университета, новым штаммом ВИЧ заразились минимум 109 человек.
Он быстрее предыдущих вариантов вируса поражает иммунную систему и ослабляет способность человека преодолевать повседневные инфекции и заболевания. Его вирусная нагрузка от 3,5 до 5,5 раза больше, чем у текущего штамма. Это означает большую заразность вируса.
По словам ученых, быстрое ухудшение состояния здоровья после инфицирования свидетельствует о том, что раннее диагностирование и лечение VB является "критическим".
Независимые специалисты отмечают, что новый вариант ВИЧ не столь опасен. Анализ показал, что VB появился в 1980 году и количество случаев заболевания им с 2010 года уменьшается.
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