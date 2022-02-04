В Европе обнаружили новый штамм ВИЧ, который вдвое быстрее поражает иммунную систему

Об этом пишет Daily Mail.

По информации ученых из Оксфордского университета, новым штаммом ВИЧ заразились минимум 109 человек.



Он быстрее предыдущих вариантов вируса поражает иммунную систему и ослабляет способность человека преодолевать повседневные инфекции и заболевания. Его вирусная нагрузка от 3,5 до 5,5 раза больше, чем у текущего штамма. Это означает большую заразность вируса.



По словам ученых, быстрое ухудшение состояния здоровья после инфицирования свидетельствует о том, что раннее диагностирование и лечение VB является "критическим".



Независимые специалисты отмечают, что новый вариант ВИЧ не столь опасен. Анализ показал, что VB появился в 1980 году и количество случаев заболевания им с 2010 года уменьшается.

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