В Европе обнаружили новую смерть от обезьяньей оспы

Об этом сообщает издание France 24, которое обнародовавало еженедельный доклад бельгийского института здравоохранения Sciensano.

"На сегодняшний день зарегистрирован один случай смерти человека, который заразился обезьяньей оспой, при этом у него были сопутствующие заболевания", - говорится в отчете.

По данным института, в Бельгии в конце августа насчитывалось 706 зарегистрированных случаев оспы обезьян. А госпитализировали 32 пациента, у которых была сложная форма течения болезни.

24 июля ВОЗ объявила глобальную чрезвычайную ситуацию, потому что обезьяна оспа свирепствует.

В мае инфицированный привез обезьянью оспу из Европы в Латинскую Америку.

В пятницу, 29 июля, министерство здравоохранения Испании подтвердило первую смерть от обезьяньей оспы – это первый известный случай в Европе.

Впоследствии министерство здравоохранения Молдовы зарегистрировало первый в стране случай заражения.

А Италия начала кампанию вакцинации против обезьяньей оспы, поскольку количество случаев заболевания значительно возросло.

Позже на Кубе тоже зарегистрировали первый в стране случай заражения.

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