English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Здоровье В Европе обнаружили новую смерть от обезьяньей оспы

В Европе обнаружили новую смерть от обезьяньей оспы

2 сентября, 2022 пятница
05:23
Здоровье

В Бельгии зафиксировали первый случай смерти от оспы обезьян

Об этом сообщает издание France 24, которое обнародовавало еженедельный доклад бельгийского института здравоохранения Sciensano.

"На сегодняшний день зарегистрирован один случай смерти человека, который заразился обезьяньей оспой, при этом у него были сопутствующие заболевания", - говорится в отчете.

По данным института, в Бельгии в конце августа насчитывалось 706 зарегистрированных случаев оспы обезьян. А госпитализировали 32 пациента, у которых была сложная форма течения болезни.

  • 24 июля ВОЗ объявила глобальную чрезвычайную ситуацию, потому что обезьяна оспа свирепствует.
  • В мае инфицированный привез обезьянью оспу из Европы в Латинскую Америку.
  • В пятницу, 29 июля, министерство здравоохранения Испании подтвердило первую смерть от обезьяньей оспы – это первый известный случай в Европе.
  • Впоследствии министерство здравоохранения Молдовы зарегистрировало первый в стране случай заражения.
  • А Италия начала кампанию вакцинации против обезьяньей оспы, поскольку количество случаев заболевания значительно возросло.
  • Позже на Кубе тоже зарегистрировали первый в стране случай заражения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мир
ЕС
Европа
Обезьяна оспа
Читайте также:
ПЗРК Starstreak
Автор Алексей Левков
31 августа, 2022 среда
Смертельные "дротики" для вражеской авиации: чем особенный ПЗРК StarStreak от Великобритании
Джо Байден
31 августа, 2022 среда
Байден отреагировал на смерть Горбачева
Ярослав Юрчишин
30 августа, 2022 вторник
Средства от активов РФ на 28 млрд грн, о конфискации которых заявил Зеленский, не поступили в казну, - нардеп Юрчишин
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.45
    Покупка 39.45
    Продажа 40.24
  • EUR
    Покупка 39.41
    Продажа 40.41
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
2 сентября
05:55
Инфографика
УПЛ: расписание матчей и трансляций 3-го тура чемпионата Украины по футболу
05:51
У руководства Евросоюза есть четкое понимание, что это война не только украинская, - евродепутатка
04:38
WBA признала Усика лучшим боксером августа
03:46
ВСУ убили 102 рашистов и уничтожили 6 танков и РСЗО "Град" за сутки на южном фронте
03:10
Российские истребители и штурмовики нанесли ракетные удары по позициям ВСУ на Юге
02:30
ВСУ массово бьют по оккупантам на Юге: поражены 9 пунктов управления, 2 паромные переправы и ПВО россиян
02:03
РФ обстреляла Николаевщину фугасными пятисоткилограммовыми авиабомбами
01:32
В Top Rank сообщили, когда может состояться бой Усик - Фьюри
01:08
Россия масштабно обстреляла Сумщину из артиллерии, минометам и РСЗО
00:58
Китай использует военные учения для имитации атак на корабли США — Reuters
00:40
Замок "Ласточкино гнездо" на мысе Ай-Тодор в Гаспре (Крым, Украина)
Франция в ООН заявила, что Украина вряд ли вернет себе оккупированные территории
00:25
США и союзники готовят план ограничения цены на российскую нефть, - The Wall Street Journal
00:21
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 1 сентября
00:09
Олаф Шольц
Шольц склонен продолжить телефонный диалог с Путиным
2022, четверг
1 сентября
23:56
Пусть учатся сдаваться в плен. В Офисе президента прокомментировали предстоящие военные учения России и Беларуси
23:49
Повреждены полсотни частных домов: оккупанты обстреляли одну из общин Днепропетровщины
23:45
Правительство отложило возможность выезда военнообязанных за границу под залог
23:31
МАГАТЕ
"Это был цирк": сотрудник ЗАЭС рассказал, что оккупанты водили миссию МАГАТЭ только своим маршрутом по станции
23:15
Судно с кукурузой, плывущее из Украины в Стамбул, село на мель и заблокировало движение в Босфорском проливе
22:51
Хвастался обстрелами и пытками. Журналисты идентифицировали личность российского военного преступника
22:50
В Шотландии для расселения беженцев из Украины подготовили уже второй круизный лайнер
22:36
На Масленицу сжег чучело в камуфляже. В Петербурге судят юношу за хулиганство по мотивам ненависти
22:33
В ЕС одобрили две вакцины от Омикрона
22:31
Оккупанты пытаются превратить миссию МАГАТЭ в бесплодную экскурсию по ЗАЭС, - Зеленский
22:15
Верещук обратилась к родителям: "Защитите детей, выезжайте с оккупированных территорий"
22:09
Венгрия Орбана - троянский конь России и Китая в Европе, - Politico
21:56
Зеленский ввел военные администрации в четырех городах Донетчины
21:52
"Ряд важных и ценных инструментов": Резников прокомментировал новый пакет военной помощи от Швеции
21:46
Лукашенко Путин
Лукашенко заговорил о "конфликте между президентом и военными в Украине". У Зеленского ответили
21:43
Укрзализныця получит дополнительные почти 100 млн евро от ЕБРР на модернизацию и ремонт поездов
21:33
Министр финансов Британии верит, что G7 примет решение об ограничении цены на нефть из РФ
21:28
Единственное, что понимает Путин, – прямой удар. Подоляк о путях урегулирования на ЗАЭС
21:17
Украина может деоккупировать Херсон без боевых действий – экс-председатель Королевского института Объединенных ВС Великобритании
21:10
Совбез ООН 22 сентября проведет заседание по теме "поддержание мира и безопасности в Украине"
21:09
Bayraktar Байрактар
"Байрактар" сработал на отлично. Военные показали работу беспилотников
21:04
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:59
"Стену" с РФ перестали строить, потому что кому-то показалось, что россияне не пойдут дальше, - генерал-майор Бидыло
20:57
Путин рассказал школьникам о новой цели "спецоперации" в Украине
20:42
Американская рок-группа Red Hot Chili Peppers поднял украинский флаг на концерте в Майами
20:41
В ГСЧС рассказали о состоянии ликвидации торфяных пожаров в Киевской области
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV