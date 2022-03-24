В Европе никто не знает, как выглядит рубль, никто не будет платить в рублях за газ, – премьер Словении

Об этом он заявил перед саммитом ЕС в Брюсселе, пишет "Европейская правда", передает Еспрессо. TV.

"Не думаю, что кто-то в Европе действительно знает, как выглядит рубль. Никто не будет платить в рублях", - сказал Янша.

Премьер заметил, что вопрос эмбарго на газ и нефть остается на столе, но также важно избавление зависимости от российских энергоносителей.

Янез Янша считает, что ЕС должен уменьшить свою зависимость от российской энергетики как можно скорее.

"Это не произойдет за одну ночь, моя страна тоже частично зависима, но мы это поддерживаем. Как можно скорее означает в течение следующего месяца, иначе мы даем деньги на российскую военную машину", - добавил Янша.

Напомним, Путин дал поручение получать за поставленный в Европу газ не доллары, а рубли

Польская нефтегазовая компания отказалась оплачивать российский газ рублями

Газ в рублях для стран Европы – элемент войны. Путин идет ва-банк перед экстренным саммитом НАТО, - Магда

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb