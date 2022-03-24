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Главная война с Россией В Европе никто не знает, как выглядит рубль, никто не будет платить в рублях за газ, – премьер Словении

В Европе никто не знает, как выглядит рубль, никто не будет платить в рублях за газ, – премьер Словении

24 мартa, 2022 четверг
21:03

Премьер-министр Словении Янез Янша выразил мнение, что ни одна европейская страна не будет платить РФ за поставленный газ в рублях

Об этом он заявил перед саммитом ЕС в Брюсселе, пишет "Европейская правда", передает Еспрессо. TV.

"Не думаю, что кто-то в Европе действительно знает, как выглядит рубль. Никто не будет платить в рублях", - сказал Янша.

Премьер заметил, что вопрос эмбарго на газ и нефть остается на столе, но также важно избавление зависимости от российских энергоносителей.

Янез Янша считает, что ЕС должен уменьшить свою зависимость от российской энергетики как можно скорее.

"Это не произойдет за одну ночь, моя страна тоже частично зависима, но мы это поддерживаем. Как можно скорее означает в течение следующего месяца, иначе мы даем деньги на российскую военную машину", - добавил Янша.

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